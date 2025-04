Résultats annuels 2024 du groupe Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 18,5 milliards d’euros, en croissance de +8,9%

Progression de l’activité dans tous les métiers : en assurance de biens et responsabilité (+5,2%), en santé prévoyance (+15,2%) et en épargne retraite (+8,1%)

Développement soutenu en France (+8,9%) et dans les filiales à l’international (+8,3%)

Revenus d’assurance (normes IFRS 17) de 16,3 milliards d’euros

Résultat net de 961 millions d’euros

Résultat opérationnel économique de 954 millions d’euros en hausse de +52%

Sinistralité climatique modérée

Ratio combiné non-vie de 95,1%

Ratio de solvabilité à 185% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 241% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 10,5 milliards d’euros, en augmentation de +0,6 milliard d’euros

Marge sur service contractuelle de 3,8 milliards d’euros

« Groupama affiche des résultats très satisfaisants, à la fois en termes de croissance de son chiffre d’affaires et aussi en termes de rentabilité. Malgré une conjoncture économique et géopolitique agitée, le groupe démontre la solidité et la force de son modèle mutualiste qui constitue le socle d’appui d’une stratégie ambitieuse de développement mais aussi d’investissements pour l’avenir. Je tiens à remercier notre collectif d’élus ainsi que nos collaborateurs pour l’engagement dont ils font preuve. » a déclaré Laurent Poupart, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« Les résultats du groupe sont très positifs avec un résultat net assis sur un résultat opérationnel issu de nos activités d’assurance très solide. Ils proviennent de l’ensemble de nos activités, assurance dommages comme assurance de la personne, en France et à l’international. Ils nous permettent d’appréhender le contexte économique compliqué et incertain sur des bases robustes et de dégager des capacités d’investissement pour notre développement. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 3 avril 2025, sous la présidence de Laurent Poupart, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour l’exercice 2024.

Activité (primes d’assurance et autres revenus)

Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 18,5 milliards d’euros, en hausse de +8,9% par rapport au 31 décembre 2023. La progression provient du développement de l’assurance de biens et responsabilité (+5,2%), du développement soutenu en assurance santé & prévoyance (+15,2%) et du retour à la croissance de l’activité en épargne retraite (+8,1%).

Chiffre d’affaires Groupama au 31 décembre 2024

en millions d’euros 31/12/2024 Evolution constante Assurance de biens et responsabilité 9 241 +5,2% Santé prévoyance 5 900 +15,2% Epargne retraite 3 115 +8,1% Activités financières 246 +15,6% TOTAL GROUPE 18 503 +8,9%

En France

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2024 s’établit à 15,2 milliards d’euros, en progression de +8,9% par rapport au 31 décembre 2023.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 7,0 milliards d’euros au 31 décembre 2024, en croissance de +4,3%, porté par la forte progression de l’assurance des entreprises et des collectivités (+8,1%), de l’habitation (+5,1%) et dans une moindre mesure par la hausse de l’assurance automobile (+2,8%) et de l’assurance agricole (+2,9%).

L’activité en santé-prévoyance se développe fortement (+14,8%) à 5,5 milliards d’euros au

31 décembre 2024, soutenue par la croissance à la fois de la santé collective (+23,5%) et de la santé individuelle (+7,2%).

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires renoue avec la croissance (+9,7%) à 2,7 milliards d’euros au 31 décembre 2024, portée par la croissance de l’épargne retraite individuelle (+12,6%) et notamment l’épargne retraite en UC (+22,5%) qui bénéficie du succès de la commercialisation du support Telluma.

A l’international

A fin 2024, l’activité atteint 3,1 milliards d’euros, en progression de +8,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2023, bénéficiant du fort développement de l’activité en Hongrie (+19,1%) et de la croissance soutenue en Roumanie (+7,4%) et en Italie (+5,9%).

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 2,3 milliards d’euros au 31 décembre 2024, en hausse de +8,2% par rapport à la période précédente. Cette croissance est portée par l’assurance dommages aux entreprises et collectivités (+15,6%) principalement en Roumanie, par la branche automobile de tourisme (+6,7%) qui progresse significativement en Hongrie, en Bulgarie et en Italie, ainsi que par les bonnes performances en assurance habitation (+11,7%) notamment en Grèce et en Bulgarie.

Le chiffre d’affaires en épargne retraite est quasiment stable (-0,6%) à 0,5 milliard d’euros, la croissance en épargne retraite individuelle des produits en UC (+25,5%) étant atténuée par la baisse de l’activité en épargne retraite collective (-41,8%).

En santé-prévoyance, l’activité se développe significativement (+21,8%) et atteint 0,4 milliard d’euros, bénéficiant de la croissance des assurances collectives (+40,0%), notamment en Roumanie et en Bulgarie, et de la hausse en prévoyance individuelle (+14,1%).

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 246 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 238 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 8 millions d’euros.

Résultats

Le résultat opérationnel économique s’élève à 954 millions d’euros au 31 décembre 2024, en hausse de +52% par rapport au 31 décembre 2023.

Il provient de l’assurance de biens et responsabilité pour 429 millions d’euros (316 millions d’euros au 31 décembre 2023) et de l’assurance santé & prévoyance pour 299 millions d’euros (233 millions d’euros au 31 décembre 2023). Le ratio combiné non-vie du groupe s’établit à 95,1% au 31 décembre 2024, en amélioration de -1,7 point par rapport au 31 décembre 2023. Cette évolution est liée à la baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles dont le coût net de réassurance s’élève à 637 millions d’euros en 2024 contre 968 millions d’euros en 2023 ainsi qu’à l’amélioration de la sinistralité attritionnelle et à l’augmentation des bonis sur exercices antérieurs. A l’inverse, l’effet d’actualisation est moindre qu’en 2023. Le ratio de frais d’exploitation est quasiment stable à 28,1% au 31 décembre 2024.

Le résultat opérationnel économique en épargne retraite est de 327 millions d’euros au

31 décembre 2024 (156 millions d’euros au 31 décembre 2023). Il bénéficie notamment du résultat de la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à CNP Retraite dans le traité de réassurance PREFON Retraite, à effet au 1er janvier 2024.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à 44 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -146 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la réalisation de plus-ou moins-values, la variation de juste valeur d’actifs financiers ainsi que des charges de financement. Au global, le résultat net du groupe s’élève à 961 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre 510 millions d’euros au

31 décembre 2023.

Bilan

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 10,5 milliards d’euros au 31 décembre 2024 contre

9,9 milliards d’euros au 31 décembre 2023. Cette évolution est liée essentiellement à la contribution positive du résultat de l’exercice et à l’émission de la dette subordonnée perpétuelle émise début juillet 2024 à hauteur de 600 millions d’euros, atténuées par le remboursement en mai 2024 des titres subordonnés à durée indéterminée émis en 2014 pour 871 millions d’euros.

La marge de services contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats d’épargne-retraite et de prévoyance de long terme, calculés de manière actualisée, s’élève à 3,8 milliards d’euros au 31 décembre 2024, en hausse de +162 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023.

Les placements d’assurance s’élèvent à 67,2 milliards d’euros, en baisse de -3,2 milliards d’euros, du fait principalement de la sortie des actifs du portefeuille PREFON et de l’évolution des marchés financiers (hausse des taux des emprunts d’état).

Au 31 décembre 2024, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 185%. La baisse du taux de couverture de 12 points par rapport à fin 2023 provient essentiellement des effets de marché défavorables reflétant l’écartement des spreads des obligations d’Etat ainsi que du remboursement en mai 2024 des titres subordonnés à durée indéterminée émis en 2014 à hauteur de 871 millions d’euros, partiellement compensés par le résultat de l’exercice et par l’émission de dette subordonnée perpétuelle en juillet 2024 à hauteur de 600 millions d’euros. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 241%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 9 décembre 2024.

Sur les comptes arrêtés au 31/12/2024, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du document d’enregistrement universel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 28 avril 2025.

Annexe : chiffres clés Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 31/12/2023

pro forma* 31/12/2024 Variation **

en % > France 13 919 15 154 +8,9% Assurance de biens et responsabilité 6 686 6 974 +4,3% Santé prévoyance 4 804 5 515 +14,8% Epargne retraite 2 429 2 665 +9,7% > International & Outre-mer 2 866 3 103 +8,3% Assurance de biens et responsabilité 2 096 2 268 +8,2% Santé prévoyance 316 385 +21,8% Epargne retraite 453 450 -0,6% TOTAL ASSURANCE 16 785 18 257 +8,8% Activités financières 213 246 +15,6% Chiffre d’affaires Groupama 16 997 18 503 +8,9%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 31/12/2023 31/12/2024 Assurance France 544 856 Assurance International 161 200 Activités financières 35 44 Holdings -113 -146 Résultat opérationnel économique* 627 954

* Résultat opérationnel économique : résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur des activités dommages, santé / prévoyance, financières et holdings (ces éléments étant nets d’impôt sur les sociétés). Sont également retraitées, les opérations exceptionnelles nettes d'impôt, les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’impôt) et les charges de financement externe.

Résultat net

en millions d'euros 31/12/2023 31/12/2024 Assurance France

Assurance International 572

141 906

161 Activités financières 35 44 Holdings -128 -151 Cession activités Turquie -110 - Résultat net 510 961

Bilan

en millions d'euros 31/12/2023 31/12/2024 Fonds propres 9 862 10 487 Titres subordonnés 3 009 2 741 - classés en instrument de capitaux propres 871 600 - classés en « Dettes de financement » 2 138 2 141 Marge de services contractuelle 3 649 3 810 Total bilan 91 949 89 396

Principaux ratios

31/12/2023 31/12/2024 Ratio combiné non-vie 96,8% 95,1% Ratio d’endettement 21,8% 18,7% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) 267% 241% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) 197% 185%

* mesure transitoire sur provisions techniques

Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 18,5 milliards d’euros.

