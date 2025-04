IdentiFlight und Roc Conservation Tech schließen sich zusammen, um Vogelschutz für südafrikanische Windparks mit KI voranzutreiben

LOUISVILLE, Colo., April 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging hat eine Partnerschaft mit Roc Conservation Tech angekündigt, um die globale Reichweite von IdentiFlight zu erweitern und den Schutz von Wildtieren im Windenergiesektor zu verbessern. Mit dem gemeinsamen Engagement für die Verbindung von Technologie und Umweltschutz wird Roc Conservation Tech eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Präsenz und den Einfluss von IdentiFlight in der südafrikanischen Branche für erneuerbare Energien zu stärken.

Roc Conservation Tech steht kurz vor einer erneuerbaren Energierevolution in Südafrika und ist einzigartig positioniert, um das Land bei diesem Wandel zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich auf die Nutzung von Datenwissenschaft und -technik für den Naturschutz spezialisiert und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Vogelerkennungssysteme, Naturschutzdrohnen und Umweltüberwachung. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird die Mission von IdentiFlight fördern, die kumulativen Auswirkungen der Windenergie auf die Biodiversität zu mildern. Das IdentiFlight-System arbeitet mit einer Genauigkeit von 99 Prozent und reduziert die Vogelsterblichkeit in Windparks in 12 Ländern auf fünf Kontinenten um mehr als 85 Prozent.

„Der Bedarf an nachhaltigen Energielösungen geht mit der Verantwortung einher, die biologische Vielfalt zu schützen“, so Dirk van der Walt, Gründer von Roc Conservation Tech. „Südafrikas Windenergiesektor wächst rasant, doch hier gibt es vielfältige und gefährdete Vogelpopulationen, die fortschrittliche Schutzmaßnahmen erfordern. Die Zusammenarbeit mit IdentiFlight bei der Bereitstellung dieser Systeme in südafrikanischen Windparks wird dazu beitragen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in der Region sowohl verantwortungsbewusst als auch nachhaltig erfolgt.“

„Starke Partnerschaften sind für die Mission von Boulder Imaging und das kontinuierliche Wachstum von IdentiFlight von entscheidender Bedeutung“, kommentierte Don Mills, President und Chief Operating Officer von Boulder Imaging. „Durch die Zusammenarbeit mit Roc Conservation Tech bringen wir eine Fülle von lokalem Fachwissen und Ressourcen auf den südafrikanischen Markt und verbessern unsere Fähigkeit, unsere Kunden effizient und reaktionsschnell zu bedienen.“

IdentiFlight wurde von Boulder Imaging entwickelt und ist ein hochmodernes System zur Vogelerkennung und informierten Eindämmung, das die Auswirkungen von Windenergieprojekten auf Vogelpopulationen mindern soll. Mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und optischer Sensortechnologie erkennt, klassifiziert und quantifiziert IdentiFlight Risiken für gefährdete Vogelarten wie den Kapgeier, den Kampfadler, den Verreaux-Adler und den Blauen Kranich. Wenn das Kollisionsrisiko einen vorgegebenen Schwellenwert erreicht, sorgt IdentiFlight auf Wunsch für eine vorübergehende Abschaltung der betroffenen Windkraftanlagen – so wird die Energieerzeugung optimiert und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert.

Die erste südafrikanische IdentiFlight-Station wurde im Juni 2024 installiert. Dieses System wurde bereits darauf trainiert, mehr als 20 einzigartige Arten mit einer Genauigkeit von über 98 Prozent zu erkennen und zu klassifizieren, darunter der Kapgeier, die Afrikanische Rohrweihe und der Schreiseeadler.

Schließen Sie sich der Bewegung für nachhaltige Windenergie an

Um mehr über die innovative Umweltschutztechnologie von IdentiFlight zu erfahren, besuchen Sie www.identiflight.com.

Um an Naturschutz- und Windenergieprojekten in Südafrika mitzuwirken, besuchen Sie www.rocconservationtech.co.za.

Über Boulder Imaging

Das 1995 gegründete Unternehmen Boulder Imaging entwickelt und liefert innovative Lösungen für maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz, die die Qualitätssicherung revolutionieren. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit lösen die Inspektionssysteme die schwierigsten Herausforderungen in Branchen wie Architekturprodukte, Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Sicherheitspapier und Banknoten. Boulder Imaging hat seinen Hauptsitz in Colorado und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Technologie der maschinellen Bildverarbeitung voranzutreiben, um komplexe Inspektionsanforderungen weltweit zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.boulderimaging.com.

Über Roc Conservation Tech

Roc Conservation Tech wurde mit der Vision gegründet, fortschrittliche Technologie mit Umweltschutz zu verbinden. Das Unternehmen, das auf einem Fundament aus Regelungstechnik und mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung aufbaut, nutzt Datenwissenschaft und innovative Technologie, um komplexe Umweltprobleme anzugehen. Roc Conservation Tech ist auf Vogelerkennungssysteme, Drohnen für den Naturschutz und Umweltüberwachung spezialisiert und unterstützt Branchen dabei, nachhaltig zu wachsen und gleichzeitig wild lebende Tiere zu schützen und natürliche Ökosysteme zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rocconservationtech.co.za.

KONTAKTINFORMATIONEN

Tawney Eisenbraun

Marketing- und Kommunikationsmanagerin

marketing@boulderimaging.com

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c26b016-0078-4523-82de-e3e1a50eda39

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45bbf893-bd8b-4b84-835d-28db0778ac3b