Virtune AB (Publ) förnyar sitt EU-Grundprospekt för emissionsprogrammet av krypto ETP:er enligt EU-regelverk och publicerar Grundprospektet för 2025

Stockholm, Sverige, 4 april 2025 - Virtune, en reglerad svensk emittent av börshandlade produkter inom krypto (ETP), är stolta över att meddela att de har förnyat sitt EU-Grundprospekt den 4 april 2025.

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter med säte i Stockholm. Virtunes vision är att bli den ledande kapitalförvaltaren av kryptotillgångar i Norden genom att ta sig an en utbildande roll om kryptotillgångar som tillgångsslag samt genom ett stort fokus på transparens och investerarskydd. Deras börshandlade produkter är idag noterade på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext Amsterdam, Euronext Paris och Boerse Stuttgart. Genom Virtunes produkter kan både institutionella investerare och privatpersoner investera i kryptotillgångar lika enkelt som att handla en aktie.

Virtune har nu fått förtroende från cirka 140 000 investerare i Norden och det förvaltade kapitalet har stigit till cirka 2,6 miljarder SEK. Per den 4:e april består Virtunes produktutbud av följande ETP:er:



Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK/EUR

Under de senaste 12 månaderna har Virtune även etablerat sig i de finska, franska och nederländska marknaderna, där den senaste utvecklingen är noteringen av åtta ETP:er på Nasdaq Helsinki. Virtune anpassar sig i takt med att kryptolandskapet utvecklas genom att erbjuda en diversifierad produktportfölj som inkluderar exponering mot en rad kryptotillgångar, staking-alternativ inom decentraliserad finans och regelbaserade investeringsstrategier i form av index-ETP:er.

Virtune har nu fått godkännande från svenska Finansinspektionen (SFSA - Fi.se) och uppdaterat publiceringen av sitt EU-grundprospekt för 2025. Detta möjliggör för Virtune att fortsätta sin innovativa resa med att utbilda marknaden, erbjuda sömlös tillgång till krypto genom 100 % fysiskt backade börshandlade produkter och fortsätta att expandera sin distribution mot institutionella investerare, finansiella rådgivare och privatpersoner.

Christopher Kock, VD för Virtune: "Vi är mycket glada över att ha slutfört förnyelsen av vårt EU-grundprospekt, vilket möjliggör för oss att fortsätta vår tillväxt- och expansionsresa i Europa. Att uppnå cirka 140 000 investerare och 2,6 miljarder SEK i förvaltat kapital på mindre än två år är inte bara ett bevis på vårt teams hårda arbete, utan också på investerares förtroende för Virtune och deras tro på kryptos potential som tillgångsslag. Det visar även att acceptansen för kryptotillgångar som tillgångsslag fortsätter att accelerera i Europa.”

Det uppdaterade Grundprospektet finns tillgängligt på Virtunes webbplats, vilket framhäver företagets regulatoriska status av svenska Finansinspektionen och understryker Virtunes uppdrag att erbjuda ett reglerat investeringsramverk för kryptomarknaden. Det är viktigt att notera att Finansinspektionens godkännande inte innebär ett godkännande av värdepapperen. Investerare uppmanas att ta del av Grundprospektet och relevanta Slutliga Villkor för att fullt ut förstå riskerna innan en investering.

För mer information om Virtune och dess innovativa erbjudande, besök www.virtune.com.

Stockholm, den 4 april 2025

Presskontakt

Christopher Kock, VD & styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

Om Virtune AB (Publ):

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.