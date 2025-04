SELSKABSMEDDELELSE

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2024

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2024. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2024

DAC har med stor succes fuldført, samling og test af dets første E4D flight model til ISS. Den blev sendt fra DAC i starten af 2025.

Den første E4D ground model, Engineering Modellen, blev også færdiggjort med stor succes og leveret til European Astronaut Center i Cologne. I 2024 trænede de første ESA og NASA-astronauter på E4D i forberedelse til deres kommende mission.

E4D er det første store nye kommercielle træningssystem til rummet der er udviklet i de seneste 15 år. Færdiggørelsen af de første to E4D enheder repræsenterede en betydelig udfordring for DAC der krævede betragtelig indsats og ressourcer i 2024.

I oktober, kunne DAC’s nye FERGO ergometer (kaldet Teal CEVIS af NASA) fejre 1 år i drift på ISS uden nogle tekniske problemer. FERGO er blevet et særdeles pålideligt træningssystem for NASA.

DAC færdiggjorde CUIIS og ABITS udviklingskontrakter under European Defence Fund (og med FMI supporteret) med stor succes. De involverer wearable teknologi til militære dykkere samt til træning af militært personel.

DAC’s beslutning, for år tilbage, at udvikle ’dual use’ teknologi til både rumfart og ekstreme miljøer på jorden (inklusiv til forsvaret) har bevist at have stor betydning. Dette er illustreret i virksomhedens arbejdet på European Defence Fund (EDF) kontrakter og gennem udviklingen af wearable helbreds teknologier med flere militære applikationer.

DAC mærker en voksende interesse for dets unikke FERGO og E4D træningsudstyr og VR-teknologier til kommercielle bemandede rumfarts virksomheder og nationale rumagenturer.

Under DAC’s joint-venture Aquaporin Space Alliance (ASA) udvikles der også vandrensningsteknologier, der kan have betydeligt potentiale for både forsvars- og beredskabssektoren.

Forsinkelse i flere forventede kontrakter gennem året har resulteret i en lavere end forventet omsætning. Ved årets slutning, faldt flere af disse dog på plads med kun få endnu udestående.





Herudover er der dukket flere nye muligheder op i starten af 2025.

Ledelsesberetning

Danish Aerospace Company A/S realiserede et Resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK -3,0 mio., hvilket er lavere end de forventede DKK 2-3 million. Omsætning beløber sig til DKK 17,7 mio. og var lavere end det forventede for 2024 på DKK 22-24 million. Resultat før skat er på DKK -3,9 mio. Det reducerede resultat før afskrivninger (EBITDA) skyldes, udover den lavere ovenfor nævnte omsætning, til dels to usædvanlige faktorer: høje projekt omkostninger og højere udgifter til finansiel assistance og revisor omkostninger for klarlæggelse af fejl dateret tilbage til 2023. Disse engangsomkostninger forventes ikke i 2025.

Den nuværende geopolitiske situation støtter DAC’s beslutning, for år tilbage, at forfølge ’dual use teknologier til rumfart og ekstreme miljøer inklusive forsvars applikationer. DAC har selv, og gennem joint-venture Aquaporin Space Alliance (ASA), udviklet flere teknologier der har national forsvar- og akutberedskabs applikationer. De inkluderer DAC’s wearable helbreds sensorer, dets vandrensningssystem og dets træningsteknologi til brug i trange rum samt fjerne/isolerede lokationer.

DAC færdiggjorde CUIIS og ABITS European Defence Fund (og FMI supporteret) med stor succes, udviklingskontrakter der involverer wearable teknologi til militære dykkere samt til træning af militært personel. Disse kontrakter hjælper til at bane vejen for fremtidige forsvarsrelaterede udviklingskontrakter der inkluderer brugen af DACs teknologier. DAC undersøger desuden muligheder for forsvars- og beredskabs applikationer med dets helbredsovervågning-, vandrensning- og træningsteknologier med både nationale og europæiske myndigheder.

Udviklingen og fremstilling af E4D multifunktions træningsudstyr til ESA samt en lignende model til Axiom Space Inc. tog et stort skridt fremad i 2024. På trods af kompleksiteten, store mængder af dele til samling og tekniske udfordringer i denne nye teknologi, færdiggjorde DAC de to første modeller med stor succes.

E4D Engineering modellen, der bruges til softwareudvikling og test, blev leveret til ESA’s astronaut center i Køln i foråret og ved årets afslutning blev den brugt til træning. I slutningen af 2024 blev den første flight model (proto-flight model) ikke kun færdiggjort, men havde også fuldført alle nødvendige kvalifikationstest og godkendelser inden leveringen til ESA i februar 2025. Arbejdet på de andre modeller fortsatte sideløbende og løber planmæssigt.

DAC’s nye FERGO ergometer, udviklet til NASA, havde ved årets udgang, været i drift kontinuerligt på den Internationale rumstation. Dette er et vidnesbyrd på kvaliteten af DAC’s hardware samt DAC’s ingeniørers ekspertise.

DAC har sammen med sin 50/50 datterselskab Aquaporin Space Alliance A/S startet den længe ventede kontrakt for ESA på udviklingen af en Full breadboard model af vandrensningsteknologi (WRU) til brug i rummet. Kontrakten er fortsættelse af flere mindre, tidligere ESA-aktiviteter indenfor dette område.

DAC-kontrakt med ESA indenfor helbredsovervågning af astronauter på den Internationale rumstation blev forlænget igen i yderligere 3 år indtil 2027. Under denne kontrakt, som DAC har haft siden 2006, støtter DAC helbredsovervågning og træningstests af alle NASA, ESA, JAXA og CSA-astronauter på ISS, med DAC’s hardware, fra DAC’s kontrolrum i Odense, Danmark. Helbredsovervågningsaktiviteterne bruger DAC’s FERGO træningscykel som NASA købte til Den Internationale rumstation. DAC’s support kontrakt med NASA/Amentum på FERGO rumcyklen blev tilmed forlænget i 2024. Dette markerer det 25. år af DAC-support til dette vigtige rumbaserede træningssystem.

DAC bestod dette års årlige tilsynsaudit for 8. år i træk, som er et check selskabets (AS/EN9100 standard rev. D) kvalitetsstyringssystemsgodkendelse af Bureau Veritas. DAC forsætter med at være en af de få rumfirmaer i Danmark der har denne certificering.

Forventninger til regnskabsåret 2025

Danish Aerospace Company fortsætter det målrettede arbejde med nye interne udviklingsprojekter til lovende områder af dets ekspertise og teknologi i rummet og i ekstreme jordiske miljøer.

I regnskabsåret 2025 forventer Danish Aerospace Company:

Total Omsætning i niveauet DKK 21-23 mio.; og

Resultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet DKK 1-3 mio.

I 2025, forventer DAC brutto pengestrømme på DKK 30,3 million, hvor af DKK 27,6 million er baseret på underskrevet og aftalte kundekontrakter, tilmed forventes DKK 2,7 million i nye kontrakter.

Selskabets reviderede årsregnskab 2024 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 4. april 2025 via nedenstående link:

Årsregnskaber - Danish Aerospace Company

Generalforsamling 2025

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 28. april 2025 og vil offentliggøre halvårsrapport 2025 den 25. august 2025.

2024



2023



Nøgletal (DKK’000) Nettoomsætning 17,706 29.715 Bruttoresultat 12,191 20.649 Andre driftindtægter 1,154 2.166 Resultat før afskrivninger/EBITDA -3,018 4.803 Resultat før finansielle poster -3,539 4.042 Netto finansielle poster -610 -730 Årets resultat -3,877 2.020 Balance Balance sum 26,384 34.242 Investeringer I materielle anlægsaktiver 18 36 Egenkapital 7,893 12.052



Ratios Bruttomargin (%) 68,85 69,49 EBITDA margin (%) -17,05 16,16 Egenkapitalandel (%) 33,75 35,20 Aktie nøgletal Indtjening pr. aktie -0,36 0.19 Kursindtjeningsforhold -8,16 18,15 Kursindtjeningsforhold 4,01 3,04 Antal aktier ultimo 10,908,330 10.908.330 Ultimo aktiekurs 2,90 3.36

Selskabs- kapital Reserve for udviklings-omkostninger Reserve for udenlandsk valuta konvertering Overført resultat



Total Egenkapital 1. januar 1.090.833 2.031.683 0 8.929.259 12.051.775 Overført resultat for året 0 0 0 -3.877.324 -3.877.324 Overført resultat 0 1.181.678 0 0 1.181.678 Valuta regulering 0 0 -281.622 0 -281.622 Overført resultat 0 0 0 -1.181.678 -1.181.678 1.090.833 3.213.361 -281.622 3.870.257 7.892.829

Notes 2024 2023

DKK DKK

Årets result -3,877,324 2.019.741 Justeringer



Ændring i driftskapital



Pengestrømme fra drift før finansielle poster 17

18



1,178,156



7,681,907



4,982,739 2.783.546

-13.139.104



-8.335.817

Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende

Pengestrømme fra almene saktivitet

249,613

-1,173,271

4,059,081

245,657

-976,014

-9.066.174

Betalt indkomstskat



Pengestrømme fra driftsaktiviteter

334,209



4,393,290

122.472



-8.943.702.

Køb af immaterielle anlægsaktiver



Køb af materielle anlægsaktiver



Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -1,923,023



-18,208



1,941,231 -1.799.254 -35.734





-1.834.988



Ændringer i kortfristede banklån



-2,238,189



10.755.763 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -2,238,189 10.755.763



Ændring i likvider



213,870



-22.927

Likvider 1. Januar 2024



Likvider 31. December 2024 83,506



297,376

106.433



83.506

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger

Likvider 31. december 2024



297,376

297,376



83.506

83.506

