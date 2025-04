Le sondage sur la population des animaux de compagnie au Canada souligne l’importance de l’accès aux soins vétérinaires

TORONTO, 04 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les derniers résultats du sondage sur la population canadienne des animaux de compagnie 2024 révèlent des informations importantes sur les propriétaires d’animaux de compagnie au Canada. Mené par Léger, une firme canadienne de recherche et d’analyse de premier plan, le sondage souligne le rôle essentiel de l’accès aux soins vétérinaires dans la santé et le bien-être des animaux de compagnie du pays.

Principales constatations

Population d’animaux de compagnie : en 2024, le Canada comptait environ 7,2 millions de chiens et 8,2 millions de chats, ce qui signifie que les animaux de compagnie font partie intégrante de plus de la moitié des foyers canadiens.

Visites chez le vétérinaire : en moyenne, les chiens sont vus par un vétérinaire deux fois par année, et les chats une fois par année. Les examens de routine et les vaccinations demeurent les principales raisons de ces visites.

Importance des vétérinaires : les vétérinaires restent la source d’information la plus fiable pour les propriétaires d’animaux de compagnie, la majorité des Canadiens interrogés reconnaissant leur expertise, leur transparence et la compassion dont ils font preuve.



Ces résultats mettent en évidence le lien profond qui unit les Canadiens à leurs animaux de compagnie et le rôle essentiel que jouent les vétérinaires dans la santé de ces derniers. Les visites régulières chez le vétérinaire permettent non seulement de dispenser des soins préventifs, comme les vaccins et les bilans de santé, mais aussi de détecter et de traiter les problèmes de santé courants. Au cours de l’année écoulée, près de la moitié des chiens et un tiers des chats canadiens ont connu des problèmes de santé, ce qui souligne encore davantage la nécessité d’avoir accès à des services vétérinaires.

« Les vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la santé des animaux de compagnie, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’Institut canadien de la santé animale. C’est pourquoi il est essentiel que nous continuions à travailler à l’amélioration de l’accès aux soins et aux médicaments vétérinaires au Canada, afin que les animaux de compagnie canadiens puissent vivre longtemps et en bonne santé. »

« Le sondage sur la population canadienne des animaux de compagnie 2024 fournit des renseignements précieux sur l’évolution de la relation entre les Canadiens et leurs animaux de compagnie, indique pour sa part Stéphanie Lander, vice-présidente associée de Soins de santé Léger. Il est essentiel de comprendre les tendances en matière de propriété d’animaux de compagnie pour répondre aux besoins des propriétaires d’animaux et des professionnels de la médecine vétérinaire. » Ce sondage offre non seulement un aperçu complet de la population des animaux de compagnie au Canada, mais il met également en lumière les nouveaux défis et les nouvelles possibilités en matière de soins de santé pour les animaux de compagnie, ce qui renforce le rôle essentiel des vétérinaires et oriente les décisions du secteur.

À propos de l’ICSA

Établi en 1968, l’ICSA est le porte-parole fiable et scientifique de l’industrie canadienne de la santé animale. Nos membres fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments vétérinaires et les outils nécessaires pour maintenir la santé de nos animaux de compagnie et de production. La vision de l’ICSA est la suivante : Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Eleanor Hawthorn

437-253-1667 ext, 105

ehawthorn@cahi-icsa.ca