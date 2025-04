1000 Miglia 2025 : liste officielle des voitures admises à concourir

BRESCIA, Italie, 06 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fin du suspense : la liste des voitures admises à participer aux 1000 Miglia 2025 a été établie par le comité de sélection qui, année après année, a pour mission de choisir les voitures qui participeront au « le musée itinérant plus unique au monde », selon la définition qu’en a donnée Enzo Ferrari.

Les plus de 400 équipages ainsi sélectionnés viendront de 29 pays, le plus représenté étant l’Italie, elle-même suivie de près par les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Quant aux voitures, ce sont 127 modèles d’avant-guerre qui participeront à cette 43e reconstitution de la Flèche Rouge. Soixante-dix-huit d’entre eux, en revanche, font partie des véhicules qui ont participé entre 1927 et 1957 à la course de vitesse historique.

Dans cette sélection exclusive de voitures, outre les prestigieuses collections de Ferrari (17), Bugatti (10) et Bentley (8), un groupe impressionnant d’18 Alfa Romeo d’avant-guerre se distingue de l’ensemble. Parmi les spécimens à ne surtout pas manquer figure notamment un exemplaire unique de la Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Et s’agissant de modèles d’exception, une Aston Martin DB 3 et deux fascinantes Porsche 550 Spyder RS méritent une mention spéciale.

Ce qui attend les pilotes de la prochaine édition de la Most Beautiful Race in the World, programmée du mardi 17 au samedi 21 juin, c’est un parcours d’environ 1 900 kilomètres, répartis en 5 jours de competition le long d’un tracé « en huit » inspiré de celui des 12 premières éditions de la course de vitesse des 1000 Miglia. Le parcours traversera les villes étapes de San Lazzaro di Savena, Rome, Cervia-Milano Marittima et Parme.

En quête d’une cinquième victoire consécutive à bord de la splendide Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato de 1929, Andrea Vesco et Fabio Salvinelli devront garder un œil attentif sur des équipages experts tels que Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini et Erejomovich-Llnanos, pour n’en citer que quelques-uns. Parmi les figures emblématiques de cette année, on compte Joe Bastianich et Carlo Cracco, qui, pour l’occasion, s’affronteront loin des fourneaux : le premier au volant d’une Porsche 356 1000 Speedster de 1954, le second en tant que navigateur sur une Bugatti T40 de 1927.

Conformément au règlement, chaque voiture participant à la course devra avoir reçu au préalable la certification du Registro 1000 Miglia afin de garantir son authenticité, ainsi qu’un niveau d’excellence digne de la Most Beautiful Race in the World.

