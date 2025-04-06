2025 年 1000 Miglia 古董车赛，官方入选车辆名单

布雷西亚，意大利, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万众期待的结果终于揭晓：评选委员会已正式拟定入选车辆名单，这些经典车型将亮相于 2025 年 1000 Miglia 赛事。这一委员会每年肩负重任，甄选出能够参与这项盛事的座驾——正如 Enzo Ferrari 所言，这是一场“全球最独特的流动博物馆”。

入选的 400 多支车队来自 29 个国家：其中意大利参赛车队数量位居首位，紧随其后的是荷兰、英国和美国。 在参赛车辆方面，共有 127 辆战前车型将亮相第 43 届 Red Arrow 再演盛会。 另一方面，将有 78 辆曾在 1927 年至 1957 年间参加过这项传奇赛车盛事的历史名车重磅回归，再度登场亮相。

在这套独一无二的参赛车辆阵容中，除汇聚了来自 Ferrari（17 辆）、Bugatti（10 辆）和Bentley（8 辆）等品牌的珍贵藏品外，还有令人瞩目的 18 辆战前 Alfa Romeo，尽显非凡风采。 千万不可错过的，还有如 Biondetti Ferrari-Jaguar Special 这类独一无二的传奇车型，堪称经典杰作。 就参赛车型而言，Aston Martin DB 3 与两辆风姿卓绝的 Porsche 550 Spyder RS 无疑值得特别一提。

被誉为“全球最美的赛车盛事”的本届赛事将于 6 月 17 日（星期二）至 6 月 21 日（星期六）盛大举行。全程约 1900 公里，共设5 天赛程，参赛车手将沿着一条“8 字形”路线驰骋，该路线灵感源自首届至第十二届 1000 Miglia 速度赛的经典路径。 本届赛事途经的城市包括：萨韦纳河畔圣拉扎罗、罗马、切尔维亚-米兰马里蒂马以及帕尔马。

Andrea Vesco 和 Fabio Salvinelli 将驾驶令人瞩目的 1929 年 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato，力争实现五连胜。然而，他们将面临来自 Fontanella-Covelli、Aliverti-Polini、Turelli、Tonconogy-Ruffini 以及 Erejomovich-Llnanos 等经验丰富的车队的激烈挑战。 今年的明星包括 Joe Bastianich 和 Carlo Cracco，这次他们的比赛场合并非厨艺大赛：一位将驾驶 1954 年的 Porsche 356 1000 Speedster，另一位则将作为领航员，陪伴驾驶员驾驶 1927 年的 Bugatti T40。

根据赛事规定，每辆参赛车辆必须经过 Registro 1000 Miglia 认证，以确保其真实性，并达到与 “全球最美的赛车盛事”相匹配的卓越标准。

媒体办公室：

+39 3316133162

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e-0d41-4a9e-8667-5c185388c348