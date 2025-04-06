2025 年 1000 Miglia 賽事，入選車輛的官方名單

布雷西亞，意大利, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬眾期待的結果終於出爐：評選委員會已經擬定了即將參加 2025 年 1000 Miglia 賽事的入選車輛名單。該委員會每年的任務就是挑選參加這項賽事的車輛——Enzo Ferrari 稱之為「世界上最獨特的流動博物館」。

入選的 400 多個車隊來自 29 個國家：意大利是參賽人數最多的國家，緊隨其後的是荷蘭、英國和美國。 至於汽車方面，127 輛戰前車型將參加強勢回歸的第 43 屆 Red Arrow。 另一方面，78 輛在 1927 年至 1957 年期間參加過這項歷史性賽車盛事的車輛亦會登場。

在獨一無二的參賽汽車陣容中，除了Ferrari (17 輛)、Bugatti (10 輛) 和 Bentley (8 輛) 等一系列名車之外，還有令人印象深刻的 18 輛戰前 Alfa Romeo。 千萬不要錯過獨一無二的經典傑作，例如 Biondetti Ferrari-Jaguar Special。 就車型而言，Aston Martin DB 3 和兩輛迷人的 Porsche 550 Spyder RS 值得特別介紹。

這比賽被稱為「世上最美的賽車盛事」(Most Beautiful Race in the World) ，而本屆將於 6 月 17 日 (星期二) 至 6 月 21 日 (星期六) 舉行，賽道長約 1,900 公里，分為 5 天比賽，參賽車手屆時將沿著一條「8 字形」路線行駛，其靈感來自首 12 屆 1000 Miglia 速度賽。 路線涵蓋的城市包括薩韋納河畔聖拉扎羅、羅馬、切爾維亞-米蘭馬里蒂馬和帕爾馬。

Andrea Vesco 和 Fabio Salvinelli 將會駕駛矚目的 1929 年 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato，力爭實現五連勝，他們將與 Fontanella-Covelli、Aliverti-Polini、Turelli、Tonconogy-Ruffini 和 Erejomovich-Llnanos 等專業車隊同場競技。 今年的明星包括 Joe Bastianich 和 Carlo Cracco，這次他們的比賽場合並非廚藝大賽：其中一位將會駕駛 1954 年的 Porsche 356 1000 Speedster，而另一位則駕駛 1927 年的 Bugatti T40。

根據規定，每輛參賽車輛必須事先通過 Registro 1000 Miglia 認證，以確保真實可靠，並符合與這場「世上最美的賽車盛事」相稱的卓越標準。

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