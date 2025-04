Zürich, 7. April 2025

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM Investments und Swiss Re geben neue Cat-Bond- und ILS-Anlagepartnerschaft bekannt

Industrie-Pioniere schliessen eine langfristige strategische Partnerschaft und bilden gemeinsam eine neue, bedeutende globale Marktmacht im Bereich Katastrophenanleihen (Cat Bond) und Insurance-Linked Securities (ILS).

Swiss Re wird über ihre Tochtergesellschaft Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation («SRILIAC») mit Wirkung zum 7. Mai 2025 zum Co-Investment-Manager der ILS-Fondspalette von GAM, einschliesslich des GAM Star Cat Bond UCITS Fund, ernannt.

Swiss Re verwaltet derzeit ILS-Vermögenswerte in Höhe von rund USD 5 Milliarden, darunter Fonds, Sidecars und massgeschneiderte Fondsstrukturen. Ab dem 7. Mai 2025 wird Swiss Re zusätzlich die Co-Verwaltung der ILS-Fonds von GAM übernehmen, die per 31. März 2025 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von insgesamt rund USD 3 Milliarden aufweisen.

Mit der Entwicklung der globalen Märkte bieten Katastrophenanleihen und ILS weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten, die Diversifizierung, Skalierbarkeit und Resilienz gegenüber makroökonomischen Trends bieten. Die Grösse und umfassende Erfahrung von Swiss Re auf dem ILS-Markt, unterstützt durch ihr spezialisiertes Underwriting-Know-how, ermöglicht Anlegern Zugang zu einzigartigem Risikomanagement und hervorragender Investment-Expertise.

GAM war ein Pionier im Bereich Cat Bonds und ILS, hat das Potenzial dieses Sektors früh erkannt und innovative Anlagelösungen entwickelt, die zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Mit 20 Jahren Erfahrung verfügt GAM über eine solide Infrastruktur, ein globales Vertriebsnetz und einen erstklassigen Kundenservice, der den Aufbau enger und langfristiger Beziehungen zu den Anlegern ermöglicht hat.

GAM hat den ILS-Experten Dr. Rom Aviv zum Head of ILS ernannt, um den Ausbau des ILS-Geschäfts voranzutreiben, die strategische Zusammenarbeit mit Swiss Re zu leiten und innovative Anlagelösungen für seine Kundinnen und Kunden zu entwickeln.

Stärkung unseres Engagements für Exzellenz: GAM freut sich, eine strategische und langfristige Partnerschaft mit Swiss Re bekannt zu geben, einem der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherungen und Versicherungen und führend auf dem ILS-Markt.

Mit ihrer langjährigen Expertise auf dem ILS-Markt positionieren sich Swiss Re und GAM durch diese Partnerschaft als führende Anbieter im Bereich Cat Bonds und ILS-Investments für ihre Kunden.

Als Co-Investment-Manager wird Swiss Re für Anlage- und Portfoliomanagemententscheidungen zuständig sein, während GAM die Verantwortung für die Aufsicht über das Risikomanagement beibehält und den globalen Vertrieb sowie die Produktstrukturierung leiten wird. Swiss Re und GAM werden zudem auch bei ILS-Innovationen zusammenarbeiten.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers und kann auf eine mehr als 160-jährige Geschichte zurückblicken. Sie ist eine Pionierin im Bereich der Katastrophenanleihen (Cat Bonds), seit der Markt in den 1990er Jahren geschaffen wurde. Sie ist ausserdem ein führender Sponsor von Cat Bonds sowie Sidecars und durch Swiss Re Capital Markets auch ein führender Arrangeur von Cat Bonds, der Transaktionen mit einem Nominalwert von rund USD 50 Milliarden arrangiert hat. Dies entspricht mehr als einem Viertel des Nennwerts aller seit 1997 emittierten Cat Bonds.

Investoren der GAM-Cat-Bond- und ILS-Fonds profitieren nun von Swiss Res umfangreichem Risikowissen und Underwriting-Expertise, inklusive mehr als 50 spezialisierte Wissenschaftler, die sich mit Katastrophenrisiken befassen, über 190 firmeneigene Gefahrenmodelle und etwa 200 Terabyte an kuratierten Portfoliodaten. Anleger geniessen zudem weiterhin den Vorteil von GAMs solidem institutionellen Rahmen – dieser kombiniert eine starke Infrastruktur, ein rigoroses Risikomanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen mit einem beispielhaften Kundenservice, der operative Exzellenz und eine institutionelle Plattform auf höchstem Niveau bietet.

SRILIAC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re, die bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberaterin registriert ist, wird als Co-Investment-Manager dieser Fonds fungieren. SRILIAC wird von Mariagiovanna Guatteri geführt, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Cat-Bond-Portfoliomanagement und in der Modellierung von Naturkatastrophen bei Swiss Re verfügt. Zudem war sie für die Verwaltung der Swiss Re-eigenen ILS-Investitionen und die Verwaltung des Kapitals von Drittparteien für die ILS-bezogenen Anlagestrategien von Swiss Re zuständig.

Mariagiovanna Guatteri, CEO und CIO von SRILIAC: «Der ILS-Markt hat im Jahr 2024 neue Rekorde aufgestellt, und die starken Renditen von Cat Bonds haben die Attraktivität und den Diversifizierungswert der Anlageklasse für Investoren deutlich gemacht. Es ist eine spannende Zeit für die Branche, und wir sehen ein beträchtliches Interesse sowohl seitens der Emittenten von Cat Bonds als auch von Investoren.»

Cat Bonds, die zur finanziellen Absicherung gegen potenzielle Verluste durch Naturkatastrophen oder andere Gefahren emittiert werden, ermöglichen Investoren den Zugang zu einer Anlageklasse, deren Renditen eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen in den Finanzmärkten aufweisen.

Der Cat-Bond-Markt wächst weiter aufgrund der steigenden Nachfrage nach Risikotransfer, die vor allem getrieben wird durch die wirtschaftliche Entwicklung, die Konzentration der versicherten Werte in exponierten Gebieten, die veränderte Anfälligkeit sowie den Klimawandel. Die Anlageklasse bietet Investoren eine skalierbare und diversifizierende Investitionsmöglichkeit.

Dr. Rom Aviv, neu ernannter Head of ILS bei GAM, bringt 17 Jahre Erfahrung sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite mit und verfügt über fundierte Kenntnisse in der Modellierung, Strukturierung und Produktentwicklung in den Bereichen ILS, Rückversicherung und Kapitalmärkte. Er sagt: «Die Widerstandsfähigkeit von Cat Bonds angesichts der Marktvolatilität, die attraktive, diversifizierende Renditen über dem risikofreien Zinssatz bieten, wird durch 25 Jahre empirische Evidenz bestätigt. GAM und Swiss Re gehören seit über zwei Jahrzehnten zu den wichtigsten Pionieren bei der Skalierung und Weiterentwicklung dieser Anlageklasse. Diese Partnerschaft vereint Investmentmanagement-Expertise, Underwriting-Know-how und eine hochmoderne Kundeninfrastruktur, um Anlegern Zugang zu absolut kompatiblen und massgeschneiderten Lösungen zu bieten. Ich freue mich sehr, zu GAM zu stossen, den Ausbau des ILS-Geschäfts zu leiten und mit dem führenden Rückversicherer im ILS-Bereich zusammenzuarbeiten.»

Elmar Zumbühl, Group CEO von GAM Investments: «Seit 20 Jahren bietet GAM seinen Kunden weltweit Zugang zu portfoliodiversifizierenden Katastrophenanleihen und Insurance-Linked Securities. Wir sind stolz auf unseren bedeutenden Beitrag zu dieser Anlageklasse und haben bereits Tausenden von Kunden den Zugang zu GAM-Cat-Bond- und ILS-Investments und -Strategien ermöglicht. Die kombinierten Stärken von GAM und Swiss Re in den Bereichen globaler Vertrieb, Produktinnovation, Risikomanagement und Anlageexpertise werden dazu beitragen, eine ohnehin schon spannende Anlageklasse für unsere Kunden noch zugänglicher zu machen.»

Christopher Minter, Head of Swiss Re Alternative Capital Partners: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GAM, um gemeinsam ihre Cat-Bond- und ILS-Anlagestrategien zu managen. Durch unsere Zusammenarbeit mit GAM werden wir das einmalige Risikowissen und die Erfahrung von Swiss Re in der Cat-Bond-Branche mit den Investoren teilen.»

Über GAM Investments

GAM Investments ist eine in der Schweiz kotierte, hoch skalierbare globale Investmentplattform mit starken globalen Vertriebskapazitäten, die sich auf drei Kernbereiche konzentriert: Specialist Active Investing, Alternative Investments und Wealth Management. GAM Investments bietet einzigartige und differenzierte Anlagelösungen in den Bereichen Investment und Wealth Management. Ihr Ziel ist es, die finanzielle Zukunft ihrer Kundinnen und Kunden zu schützen und zu verbessern. Das Unternehmen zieht die besten Talente an und ermöglicht ihnen, eine führende Rolle in der Investmentbranche einzunehmen, Innovationen zu entwickeln und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 16.3 Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und eine breite geografische Präsenz mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201, 8037 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

Über Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich», «beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften», «werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben», «Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.





