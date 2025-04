Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 4/2025



København, den 7.april 2025

FN4-2025 Indkaldelse til generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 28. april kl. 16:00 online via Teams

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt





Tilmeldingsblanketter kan findes på selskabets hjemmeside:

https://www.fastpasscorp.com/investor-relations/

Se den fulde tekst på vedlagte PDF

På tilmeldingsblanketterne kan man også tilmelde sig til at følge generalforsamlingen via Teams.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, CEO Anders Meyer, am@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Certified Adviser Baker Tilly Corporate Finance P/S, Poul Bundgaards Vej 1, DK-2500 Valby, Tlf.: +45 33 45 10 00, www.bakertilly.dk

Vigtige links:

Hjemmesiden: https://fastpasscorp.com/

Finansielle rapporter: https://fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

https://linkedin.com/company/fastpasscorp

Om FastPassCorp A/S

FastPassCorp A/S udvikler avancerede software- og SaaS-løsninger med fokus på sikker og effektiv håndtering af adgangsprocesser i store og komplekse organisationer. Med løsninger som FastPass og Identity Verification Manager (IVM) hjælper selskabet virksomheder med at styrke beskyttelsen af brugeridentiteter og adgangskoder, samtidig med at produktiviteten øges og risici forbundet med social engineering og identitetstyveri reduceres. FastPassCorp opererer både nationalt og internationalt gennem et netværk af betroede partnere og forhandlere. Selskabet er noteret på First North Growth Market, NASDAQ Copenhagen[FASTPC].

