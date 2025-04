Bourse Direct enrichit son offre avec le nouvel ETF Amundi PEA Monde

Bourse Direct poursuit l'enrichissement de son offre ETF en référençant le nouvel Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF. Conçu pour répondre aux attentes des investisseurs en quête d'une exposition diversifiée aux marchés internationaux, cet ETF est éligible au Plan d'épargne en actions (PEA) et affiche des frais de gestion attractifs, inférieurs à ceux de produits comparables sur le marché.

Une exposition globale avec des frais réduits

L'ETF Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF vise à reproduire la performance de l'indice MSCI World, qui regroupe des sociétés de grande et moyenne capitalisation à travers 23 pays développés. Loin d'être un simple baromètre boursier, le MSCI World représente une philosophie d'investissement complète, celle qui privilégie l'équilibre entre potentiel de croissance et maîtrise des risques grâce à une allocation géographique et sectorielle. Cet ETF offre en effet une exposition aux secteurs clés de l'économie mondiale et permet aux investisseurs de s'exposer à environ 1 400 entreprises mondiales en une seule transaction.​

​Avantages pour les clients de Bourse Direct

Ce nouvel ETF est éligible à l'offre spéciale sur les ETF Amundi permettant aux clients de Bourse Direct de bénéficier d’un remboursement de ses frais de courtage, chaque mois, sur son 1er ordre d’achat (entre 200€ et 100 000€). L’offre est valable sur une sélection d’ETF et jusqu’au 30 avril 2025*.

Caractéristiques principales de l'ETF

Valeur de la part au lancement : 5 €​

5 €​ Code ISIN : FR001400U5Q4​

FR001400U5Q4​ Politique de distribution des dividendes : Capitalisation​

Capitalisation​ Méthode de réplication : Synthétique​

Synthétique​ Éligibilité : PEA​

PEA​ Frais de gestion : 0,20 %​** de la valeur de l’investissement par an, consultez le DIC

0,20 %​** de la valeur de l’investissement par an, consultez le DIC Indicateur de risque : 4 sur une échelle de 7 (risques liés aux marchés actions et fluctuations mondiaux).

: 4 sur une échelle de 7 (risques liés aux marchés actions et fluctuations mondiaux). Listing sur Euronext Paris : depuis le 11 mars 2025​

Les frais de gestion de 0,20%** positionne cet ETF comme l'un des plus compétitifs du marché, notamment en comparaison avec des produits similaires.​

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Communication à caractère promotionnel. L’investissement en bourse présente un risque de perte en capital.

* Condition de l’offre spéciale Amundi ETF :

Entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 inclus, Bourse Direct rembourse chaque mois à ses clients les frais de courtage du 1er ordre d'achat exécuté d'un montant compris entre 200€ et 100 000€ inclus sur l'un des ETF sélectionnés, gérés par AMUNDI ETF, et disponibles sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/amundi-etf.

L'offre est limitée à 1 ordre d'achat exécuté d'un montant compris entre 200€ et 100 000€ inclus par mois calendaire et par compte sur l'un des ETF de la sélection. Les frais de courtage seront remboursés dans un délai de 2 mois suivant le mois d'exécution de l'ordre directement sur le compte Bourse Direct du client. En aucune façon cette offre promotionnelle ne constitue de la part de Bourse Direct un conseil en investissement pour ses clients. Ceux-ci doivent évaluer eux-mêmes l'opportunité économique et financière d'investir ou de ne pas investir dans les produits et services concernés. Bourse Direct n'est responsable ni de ces produits, ni de leur performance, ni de l'animation du marché de ces produits.

Pour profiter de cette offre, vous devez être client de Bourse Direct. Bourse Direct refacture à AMUNDI le courtage des ordres d'achat exécutés remplissant les critères de la Campagne.

** Les frais de gestion font référence aux frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation du fonds. Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

