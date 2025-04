ASSYSTEM : Publication du document d'enregistrement universel 2024

Publication du document d’enregistrement universel 2024

Paris La Défense, le 7 avril 2025 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), annonce que son document d’enregistrement universel 2024 a été déposé le 4 avril 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

La version anglaise du document d’enregistrement universel 2024 sera disponible prochainement.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société (https://www.assystem.com/fr/investisseurs/) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers.

Le document d’enregistrement universel 2024 comprend notamment :

le rapport financier annuel 2024 ;

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

les éléments du rapport de gestion y compris l’état de durabilité et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

CALENDRIER FINANCIER 2025

30 avril 2025 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

23 mai 2025 : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet 2025 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

16 septembre 2025 : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30

28 octobre 2025 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Fin 2024, les 7 750 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15





Pièce jointe