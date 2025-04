Nanterre, le 7 avril 2025

VINCI signe le premier partenariat public-privé (PPP) dans la transmission électrique en Australie

Closing financier du premier PPP dans le domaine de la transmission électrique en Australie

Conception/construction et opération/maintenance jusqu’en 2060 de plus de 240 km de lignes à haute tension, de huit sous-stations et de divers équipements en Nouvelle-Galles du Sud

Le consortium Acerez, composé de VINCI, à travers sa filiale Cobra IS, d’Acciona et du distributeur d’électricité australien Endeavour Energy a finalisé, avec le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, le closing financier du premier partenariat public-privé dans le domaine de la transmission électrique en Australie.

D’une durée de 35 ans, ce PPP recouvre le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de plus de 240 km de lignes de transmission de 330 kV et 500 kV, de huit sous-stations électriques et de leur connexion à des parcs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque et éolien terrestre).

Le projet permettra de connecter 4,5 GW additionnels au réseau électrique à l’horizon 2028 afin d’alimenter 2 millions de foyers.

Il s'inscrit dans le cadre de l'une des premières Zones d’énergie renouvelable (REZ) – combinant production et stockage d’électricité - choisies par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, avec l’ambition de se substituer aux centrales électriques au charbon qui arrivent en fin de vie.

Située dans la région d’Orana, cette REZ devrait créer environ 5 000 emplois au pic des travaux et devrait induire jusqu'à 20 milliards de dollars australiens d'investissements privés dans la région d'ici à 2030.

Cobra IS, fort d’une expertise reconnue de longue date dans le domaine de la transmission électrique - notamment au Brésil - déploie désormais son savoir-faire sur le vaste marché australien.

