JFK Law étend sa présence d’un océan à l’autre avec l’addition de Nadir André et son équipe

TORONTO, 07 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFK Law LLP (JFK Law) est heureux d’annoncer que Nadir André s’est joint à JFK Law LLP en tant qu’associé, avec ses collègues Lauren Daniel et Isabelle Simard. Cette expansion accroît la présence de JFK Law au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, renforçant ainsi son engagement à faire progresser les droits, la gouvernance et l’autodétermination des peuples autochtones d’un océan à l’autre.

Fier membre de la Première Nation Matimekush-Lac John, Nadir possède plus de 25 ans d’expérience en conseillant les gouvernements, les organismes et les entreprises autochtones dans des domaines tels que les droits issus de traités, les négociations de nation à nation et les partenariats stratégiques. Lauren Daniel, citoyenne de la fédération métisse du Manitoba, possède une vaste expérience en réglementation des ressources naturelles et de l’énergie, ainsi qu’en matière de processus de consultation des peuples autochtones. Isabelle Simard possède une expertise en litige avec une concentration sur les droits et la gouvernance autochtones.

« C’est un véritable plaisir de rejoindre un cabinet qui partage mon engagement profond envers les communautés autochtones », a dit Nadir André. « Le cabinet JFK Law est chef de file des cabinets d’avocats nationaux en droit autochtone, et cette transition nous permet d’apporter cette vaste expérience à de nouvelles régions à un moment où les voix, les droits et les questions juridiques des peuples autochtones façonnent de plus en plus la conversation nationale. »

L’équipe rejoint JFK Law après avoir travaillé dans un cabinet national à service complet où Nadir a dirigé le groupe droit autochtone. Leur travail s’étend à de nombreuses nations autochtones à travers l’est du Canada, y compris des relations de longue date avec des clients Anicinabe, Atikamekw, Mi’gmaq, Maliseet et Innu. Parmi leurs réalisations notables, on compte la négociation d’accords de réconciliation des droits sur la pêche communautaire avec les communautés Mi’gmaq du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’un accord de gouvernance partagée sans précédent entre la Première Nation de Gespeg et Parcs Canada concernant le parc national Forillon en Gaspésie.

« La décision de Nadir de se joindre à JFK Law reflète notre engagement commun à créer un cabinet d’avocats de droits autochtones véritablement national », affirme Sara Mainville, associée directrice de JFK Law et membre de la Première Nation de Couchiching. « Avec des relations établies au Québec et un élan grandissant dans les provinces de l’Atlantique, nous renforçons notre capacité à soutenir les clients autochtones là où ils en ont le plus besoin, grâce à des relations de confiance, une connaissance approfondie de la région et la puissance juridique nécessaire pour apporter des changements significatifs. La direction de Nadir, combine aux talents de Lauren et d'Isabelle, apporte une capacité et une énergie supplémentaires à cette vision. »



À propos de JFK Law

JFK Law est le principal cabinet juridique autochtone du Canada, avec pour objectif unique de faire progresser les droits, les compétences et la justice des peuples autochtones. Avec une équipe de près de 50 avocats travaillant à travers le pays, JFK Law fournit des conseils juridiques stratégiques et des services de défense en matière de litiges, de consultations, de questions réglementaires, de négociations, de gouvernance et de développement économique. Le cabinet est fier de servir les gouvernements, les organisations et les entreprises autochtones d’un océan à l’autre.

Contact média

Darya Eshaghi

Conseillère en communications

Sussex Strategy Group Inc.

Téléphone: (437) 961-3084

Courriel: deshaghi@sussex-strategy.com