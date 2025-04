BIC : Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2025 - Publication de l’avis de réunion

Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2025 :

Publication de l’avis de réunion

Clichy, France – 7 avril 2025 - Les actionnaires de Société BIC sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le mardi 20 mai 2025 à 9h30 au Cloud Business Center, 10 bis, rue du 4 Septembre, 75002 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du lundi 7 avril 2025 (n°42 - annonce 2500445) et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les documents et informations concernant l'Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables et notamment sur le site internet de BIC via le lien suivant :

https://investors.bic.com/fr-fr/shareholders/assemblees-generales-annuelles.

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

CONTACTS

Brice Paris

VP Investor Relations

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Michèle Ventura

Senior Investor Relations Manager

+33 6 79 31 50 37

michele.ventura@bicworld.com Bethridge Toovell

VP Global Communications

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Apolline Celeyron

Senior Communications Manager

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com

