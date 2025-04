Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest har i dag den 7. april 2025 afholdt ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev taget til efterretning og årsrapporten for 2024, herunder udbytter, blev godkendt. Endvidere blev bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2025 godkendt.

Forslaget fremsat af bestyrelsen om fusion af afdeling European Small Cap Stars KL (ophørende) ind i afdeling European Stars KL (fortsættende), jf. dagsordenens bilag 4.a blev godkendt.

Forslaget om fusion af afdeling Japan Enhanced KL og afdeling Global Enhanced KL blev tilbagetrukket af bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev Per Skovsted, direktør Kim Balle og direktør Astrid Simonsen Joos genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Marianne Philip som formand, Per Skovsted som næstformand og med Claus Schønemann Juhl, Astrid Simonsens Joos og Kim Balle som medlemmer.

Herudover blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest