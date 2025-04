Viridien attributaire par le Groupement Hassi Bir Rekaiz d’un contrat de retraitement sismique en Algérie

Paris, France – le 8 avril 2025

Viridien, par l'intermédiaire de sa filiale*, a remporté un contrat auprès du Groupement Hassi Bir Rekaiz, un consortium de Sonatrach et PTTEP, pour réimager deux jeux de données sismiques 3D d'une superficie totale de 2 400 km² dans la concession de Hassi Bir Rekaiz, dans le bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie.

Au cours de ce projet de 13 mois, les scientifiques de Viridien procèdent à la réimagerie complète et à la fusion des deux jeux de données sismiques, enregistrés en 2011 et 2013. Pour répondre aux objectifs d'imagerie du client, Viridien met en œuvre ses dernières technologies pour fournir une modélisation plus détaillée des vitesses sismiques et une meilleure fiabilité des attributs d'amplitude, de phase et de fréquence sismiques pour une interprétation quantitative et une meilleure imagerie des failles.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, Viridien, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir été sélectionné pour un autre contrat en Algérie, démontrant la confiance de nos clients dans notre expérience et notre différenciation sur ce marché en croissance. Nous continuons de développer et d'affiner notre technologie, nous permettant d'extraire de plus en plus d'informations utiles à partir des données sismiques. Cela génère de la valeur pour nos clients, leur permettant de faire bien plus avec les données sismiques dont ils disposent déjà. Cette valeur réside en fin de compte dans une meilleure connaissance des réservoirs, une réduction des incertitudes et un succès accru des forages. »

*L’entité légale de Viridien, CGG Services SAS

