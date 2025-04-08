Bitget 法律總監在公開信中強調擴張和監管合規計劃

維多利亞，塞舌爾, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了公司法律總監 Hon Ng 的一封公開信，他在信中強調了該交易所在全球監管合規和擴張方面的工作。 這個中心化交易所 (CEX) 透過獲得監管部門批准和擴大業務，在全球加密貨幣市場中持續發展。 Bitget 高度重視合規性，已獲得超過 8 個牌照，在不斷變化的監管環境中前行，同時確保用戶能夠使用安全透明的交易平台。

Bitget 法律總監 Hon Ng 在一封公開信中談及公司的策略方向，並提出有助 Bitget 在多個司法管轄區的監管方面提升地位的計劃。 他的聲明表明了監管對話的重要性，並著重介紹即將實施的舉措，這些舉措將會塑造平台的未來。

Bitget 法律總監 Hon Ng 說：「圍繞數碼資產的監管環境日趨明確，Bitget 正在採取積極措施與當局合作，確保以負責任的方式發展。 合規並非義務而是必要的工作；這是為了制定行業標準，也為用戶建立可持續的生態系統。」

Bitget 已經在幾個主要市場成功註冊及獲得批准，包括澳洲、意大利、波蘭、立陶宛、英國、捷克共和國及薩爾瓦多。 這些成就符合公司的策略：以合法的方式展開工作，並支援有利於提升安全和用戶保護級別的舉措。 法律和合規團隊正在密切合作，以便在各個司法管轄區獲得更多牌照，進一步促進平台普及化和提升可信度。

今年的主要目標之一是完善公司的合規協議。 公司正在實施強而有力的「客戶身分審查」(Know Your Customer，KYC) 流程，以優化用戶驗證，同時遵守打擊洗黑錢和反恐金融法規。 同時，Bitget 投資於先進的交易監控工具，以偵測和防範非法活動，確保所有業務都遵守財務誠信方面的最高標準。

與監管機構和執法機構進行合作，仍然是 Bitget 合規工作的關鍵領域。 公司已與相關部門建立了直接溝通渠道，方便以公開透明的方式報告事件，並在出現可疑活動時，可以更快速地採取措施應對。 Bitget 透過採用新的科技解決方案，旨在加強全球合作，同時保護用戶私隱。

除了在監管方面取得進展之外，Bitget 還注重推出合規的創新產品。 Bitget 正在打造更強的安全措施，涵蓋用戶保護、風險管理功能和提高安全性能等範疇，從而增強平台的持久性和可信度。 這符合公司的目標：維護安全、合規、以用戶為中心的交易平台。

作為負責任營運承諾的內容之一，Bitget 嚴格遵守國際制裁管控條例。 公司禁止受限制地區的用戶存取平台，確保所有活動都在合法範圍內。 專門的合規團隊持續監控全球監管的進展，以根據需要調整政策。

Bitget 的法律和合規策略旨在適應快速變化的數碼資產格局。 隨著監管討論在全球持續演變，公司準備調整其框架，以符合新政策和新興行業標準。 法律團隊繼續與政策制定者對話，為加密貨幣法規的負責任發展作出貢獻。

Ng 補充說：「合規是一個持續的過程，需要遠見和協作。 我們的目標很簡單：遵守、擴張、營運和發展。 我們一貫致力讓全球每個人都能使用加密貨幣，每次獲得的牌照和批准書，代表公司距離這個目標更近了一步。」

Bitget 的持續擴張和合規工作彰顯其作為加密貨幣市場領導者的角色。 公司在應對監管變化方面保持領先，並實施嚴格的安全措施，致力保持獲評為全球最值得信賴的加密貨幣交易所之一的地位。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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