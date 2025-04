GC Brieau accélère son virage vers l'intelligence artificielle avec des investissements majeurs! 

SHERBROOKE, Québec, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GC Brieau, fournisseur de services informatiques gérés de premier plan dans la région de l'Estrie, annonce aujourd'hui des investissements majeurs dans l'intelligence artificielle, marquant ainsi une étape décisive dans sa stratégie d'innovation technologique. Pour concrétiser cette vision, l'entreprise nomme Isabelle Déry au poste de directrice intelligence artificielle.

Alors que plus de 60% des PME québécoises prévoient investir dans l'intelligence artificielle d'ici 2026, cette initiative stratégique vise à positionner GC Brieau comme un leader et une référence incontournable dans l'adoption responsable de l'IA au Québec. Cette démarche répond aux besoins croissants des PME qui cherchent à intégrer l'intelligence artificielle de manière sécuritaire et efficace dans leurs opérations.

« L'intelligence artificielle représente une opportunité stratégique majeure pour les PME, tant en termes de compétitivité que d’innovation. », déclare Samuel Nadeau, Président de GC Brieau. « Dans un contexte où l'IA transforme rapidement le paysage des affaires, il est crucial d'investir maintenant et de développer une expertise approfondie pour accompagner nos clients. Avec nos nouveaux investissements et l'arrivée d'Isabelle Déry, nous nous engageons à être à l'avant-garde de cette révolution technologique. »

Les prochains mois seront consacrés à la mise en place d'une pratique en IA adaptée aux réalités des PME, développée en collaboration avec des leaders de l'industrie, notre clientèle et nos partenaires d'affaires. Cette approche collaborative permettra de créer des services et solutions d'IA simples, performants et véritablement utiles pour les entreprises, tout en tenant compte des enjeux de sécurité et d'éthique.

« Face à l'évolution rapide de l'IA, il est essentiel d'avoir une compréhension approfondie non seulement de son potentiel, mais aussi des risques associés », ajoute Julien Dernaucourt, Vice-Président et associé de GC Brieau. « Notre approche vise à accompagner les PME dans une adoption stratégique et responsable de ces technologies. »

Cette initiative stratégique s'articule autour de plusieurs axes majeurs. En premier lieu, GC Brieau développera graduellement une expertise approfondie en intelligence artificielle en créant des solutions concrètes qui répondent aux besoins d'affaires spécifiques des PME québécoises, comme des agents conversationnels intelligents pour les tâches de ressources humaines ou encore pour le service à la clientèle, l'aide aux tâches administratives et les ventes. GC Brieau prévoit notamment développer rapidement des services de formation et de support aux usagers pour faciliter et accélérer l'adoption de l'IA en entreprise.

À propos de GC Brieau

Fondée en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau s'est établi comme un leader dans le domaine des services TI, avec une expertise particulière dans les solutions Microsoft 365, la cybersécurité et le support technique aux usagers. Forte d'un portefeuille de plusieurs centaines de clients et d'une expérience accumulée auprès de milliers d'utilisateurs, GC Brieau a acquis une vision globale des technologies. L'entreprise a perfectionné sa pratique pour offrir des solutions performantes et sécuritaires aux petites et moyennes entreprises avec soin et simplicité.

L'engagement de GC Brieau envers l'excellence et l'innovation continue de positionner l'entreprise comme un partenaire de confiance pour leurs clients. Cette excellence a d'ailleurs été récemment reconnue lors du Gala Reconnaissance Estrie 2024, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, où GC Brieau a été honorée pour sa contribution au développement économique local. Ce prix témoigne du dévouement de toute l'équipe et de la qualité exceptionnelle des services offerts, renforçant ainsi la position de l'entreprise comme acteur incontournable du secteur TI dans la région.

