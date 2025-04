L’A.U. Canada renouvelle son parrainage en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

OTTAWA, Ontario, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisation nationale sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et les technologies en tant que carrières gratifiantes auprès des jeunes, Skills/Compétences Canada (SCC) est fière d'annoncer que l'Association unie (A.U.) Canada, un syndicat international de professionnels des métiers de la tuyauterie, s'est engagée en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025, qui auront lieu à Regina. Sa généreuse contribution permettra à SCC de renseigner davantage les jeunes Canadiens sur les diverses possibilités de carrière qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies.

« Nous sommes fiers de nous associer cette année encore à l’A.U. Canada. Son engagement à mieux faire connaître des possibilités de carrière assurera la réussite de la future main-d'œuvre qualifiée du Canada », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Les OCMT auront lieu les 29 et 30 mai 2025 au Regina Exhibition Association Limited (REAL) District, à Regina, en Saskatchewan. L'événement accueillera des groupes syndicaux, des partenaires industriels, des représentants de gouvernement, des enseignants et des jeunes, qui observeront et encourageront plus de 500 élèves qui s'affronteront dans plus de 40 domaines de compétition. Cette année, la compétition s'annonce encore plus importante pour les concurrents et les concurrentes, car il s'agit d'une année de qualification pour obtenir une place au sein d’Équipe Canada WorldSkills et participer au Mondial des métiers 2026, à Shanghai. Les médaillés admissibles auront la chance de représenter le Canada au prestigieux Mondial des métiers.

« L’A.U. Canada est fier d’être une fois de plus un commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. En soutenant les OCMT, nous permettons aux jeunes de se tenir informés, de gagner en assurance et d’exploiter de futures possibilités dans les métiers spécialisés et les technologies », a indiqué Mike Gordon, directeur de la formation au Canada, A.U. Canada.

L’A.U. Canada sera présente aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Regina, pour encourager les concurrents et les concurrentes. Elle y tiendra aussi un kiosque, où ses représentants s'entretiendront avec les élèves visiteurs et le public. Elle participera également à la diffusion en direct de SCC et remettra des médailles aux concurrents et aux concurrentes pendant la cérémonie de clôture.

Les métiers spécialisés et les technologies sont l'épine dorsale de l'économie canadienne, mais, compte tenu du vieillissement de la main-d'œuvre, la demande de travailleurs spécialisés est plus forte que jamais. Selon ConstruForce Canada, le secteur de la construction devra, à lui seul, embaucher plus de 300 000 travailleurs d'ici 2030 pour être en mesure de répondre à la demande. Les OCMT aident à promouvoir les carrières spécialisées et à créer des possibilités pour la future main-d'œuvre qualifiée de notre pays.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui s’emploie, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills. Suivez Skills/Compétences Canada sur X, Facebook, YouTube, Flickr, LinkedIn et Instagram.

À propos de l'A.U. Canada

L’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada – communément appelée l’A.U. Canada – est une organisation syndicale dont les membres travaillent à la fabrication, l’installation, la maintenance, l’entretien et la mise en service et hors service de systèmes de tuyauterie dans toute l’Amérique du Nord. Ses membres font partie d'une main-d'œuvre essentielle qui veille à ce que nos infrastructures, nos usines, nos hôpitaux, nos écoles et nos habitations continuent de fonctionner de manière efficace et sécuritaire et de fournir des services importants dans toute l'Amérique du Nord. Fondée en 1889, l’AU Canada demeure l’un des syndicats des métiers du bâtiment les plus respectés et les plus influents en Amérique du Nord. Ses 384 000 membres très qualifiés sont affiliés à plus de 300 syndicats locaux individuels. Au Canada, l’A.U. Canada représente 62 000 membres, dont plus de 12 000 apprentis, par l’intermédiaire de 36 bureaux syndicaux locaux et centres de formation répartis dans tout le pays. L’A.U. Canada représente dix grandes classifications de métiers : les tuyauteurs-monteurs de conduites de vapeur, les monteurs de gicleurs, les plombiers, les travailleurs des métiers de la métallurgie, les techniciens en instrumentation, les soudeurs, les mécaniciens de réfrigération et d'air climatisé, les techniciens gaziers, les techniciens de système de chauffage au mazout et les travailleurs spécialisés et certifiés de tous les domaines de l’industrie de la tuyauterie. Pour obtenir plus de renseignements, visitez UACanada.ca. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook.

Relations avec les médias : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com

Une photo associée à ce comuniqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58efbe5d-c554-49d0-bb77-ddf8801d47b9/fr