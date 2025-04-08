CBL International Limited 2024年全年业绩发布会

吉隆坡, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited（纳斯达克代码：BANL）将于2025年4月16日（周三）提交2024年全年业绩报告，并于2025年4月17日（周四）香港时间上午10时（美东时间4月16日晚10时）举行在线业绩研讨会。管理层将解读业务战略及最新发展。

出席公司管理层：

谢威廉博士- 主席兼行政总裁

冯志钧先生- 助理首席财务总监

赵慧女士- 投资者关系和公共关系总监

报名链接：

英文：https://edge.media-server.com/mmc/p/99dbfk3g

中文：https://webcast.roadshowchina.cn/K1E3N2VMdGJ6RXNRSk5pSGltNzJLZz09

关于万利集团

万利集团以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市；亚太领先船舶燃油供应商，覆盖全球60+港口，积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。详情见官网：https://www.banle-intl.com。



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