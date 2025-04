Le Fonds humanitaire des Métallos verse 20 000 $ en réponse à l’urgence humanitaire causée par le tremblement de terre au Myanmar

TORONTO, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 20 000 $ à Oxfam-Québec en réponse à l’appel de fonds pour l’urgence humanitaire causée par le récent tremblement de terre au Myanmar.

La semaine dernière, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,7 a frappé le Myanmar, causant des destructions massives. Selon les estimations, le bilan officiel s’élèverait à plus de 2900 morts, à des milliers de blessés et à 1,6 million de personnes déplacées dans le centre et le nord-ouest du pays.

Avant cette catastrophe, le Myanmar faisait déjà face à de grosses difficultés, alors que le pays était déchiré par une guerre civile qui a déplacé environ 3,5 millions de personnes. Malgré le tremblement de terre, la junte militaire au pouvoir continue de poursuivre les groupes armés d’insurgés, laissant peu de ressources pour les opérations de secours et de sauvetage.

Le Fonds humanitaire des Métallos versera 20 000 $ à Oxfam-Québec pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes touchées par cette catastrophe majeure, notamment en fournissant de l’eau potable et des installations sanitaires, de la nourriture et des trousses d’hygiène, y compris des produits d’hygiène menstruelle.

« Le Fonds humanitaire des Métallos s’est engagé à soutenir les efforts humanitaires en cette période de crise, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos et président du Fonds humanitaire des Métallos. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Myanmar et nous espérons que cette contribution, rendue possible grâce à la générosité continue des Métallos de partout au pays, pourra apporter un peu de soulagement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les Métallos contribuent au fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent au Fonds des contributions d’un montant équivalent.

Pour plus d’informations

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Kim Hume, Communications, Syndicat des Métallos, 416 553-2421, khume@usw.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34417c86-18e4-409b-a29d-fdc851524e24/fr