Bitget 推出 Bitget Onchain，助力 CEX 用户抢先布局高潜力链上资产

维多利亚，塞舌尔, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所及 Web3 公司 Bitget 推出了划时代的创新产品——Bitget Onchain，该产品融合了中心化交易所 (CEX) 与去中心化交易所 (DEX) 的双重优势。 Bitget Onchain 将中心化平台的极速、安全与简洁体验与对新兴链上资产的直接访问相结合，重塑用户发现和交易下一波加密机遇的全新方式。

Bitget Onchain 允许用户在 Bitget App 上直接进行链上资产交易，适用于使用现货账户中 USDT 或 USDC 的用户。 这项整合将营造交易所级别的交易体验，摒弃链上交易固有的复杂性，简化操作流程，即使是刚入市的新手也能轻松上手。 该产品初期将支持 Solana、BNB Smart Chain (BSC) 和 Base，并首批推出包括 RFC、KTA 等在内的 30 多种代币。

Bitget Onchain 以安全为核心，融入了集中式交易所级别的保护措施，确保用户即使在链上交易中也能享受安全可靠的交易环境。 Bitget Onchain 提供多种链上资产，实时可用，可帮助用户把握早期代币和新兴市场的机会。 持续更新确保用户高效应对市场趋势的变化，满足新手与资深交易者的需求。

借助人工智能，Bitget Onchain 将推出人工智能驱动的智能筛选功能，通过先进算法实时筛选链上资产，提升投资精准度。 该功能最大限度地降低了盲目投资的风险，助力用户凭借数据做出更具战略性的决策。

“链上交易一直以来存在诸多复杂的设置，用户不仅需要面对繁琐的操作界面，还要承担各种风险。 Bitget Onchain 的诞生旨在营造安全流畅的交易体验，从而降低准入门槛。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 她还补充道：“Bitget Onchain 将架起中心化与去中心化交易之间的桥梁，让 Web3 更加普及与易用。”

Bitget 始终将人工智能融入生态系统，从而提升交易精准度、安全性与用户体验。 主要人工智能驱动功能包括自动化策略智能交易机器人、人工智能支持的风险管理工具、市场趋势预测分析及人工智能增强型跟单交易，旨在优化投资决策。 随着 Bitget Onchain 的推出，人工智能驱动的智能筛选进一步优化了资产选择，最大限度地降低了风险，提高了交易效率。

Bitget Onchain 展现了 Bitget 在加密货币交易所行业对创新与智能解决方案的追求，将卓越的用户体验与先进的安全性和市场洞察力完美融合。 Bitget Onchain 通过将可及性与高度先进的工具相结合，致力于成为链上资产交易的首选平台，拉近用户与 Web3 的距离。

如需使用 Bitget 的链上功能，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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