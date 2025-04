EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (April 8, 2025 - 6:15 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 30, 2024, EssilorLuxottica declares that from April 3, 2025, to April 7, 2025, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial

instrument Total daily volume (in

number of shares) Daily weighted average

purchase price of the shares (€) * Market (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 165,670 248.5153 XPAR ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 78,114 249.0336 CEUX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 15,811 248.7312 TQEX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 12,696 249.0365 AQEU ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 168,339 244.7249 XPAR ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 81,144 244.4314 CEUX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 16,581 244.4341 TQEX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 13,012 244.3856 AQEU ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 177,079 234.6622 XPAR ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 86,529 235.1260 CEUX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 17,754 235.0895 TQEX ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 13,514 235.1417 AQEU TOTAL 846,243 242.5228

* Rounded to four decimal places

