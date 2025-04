Kraken Robotics annonce un service de sonar à synthèse d’ouverture à destination du marché de l’énergie offshore

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, Terre-Neuve-et-Labrador, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics, Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG ; OTCQB : KRKNF) a annoncé le lancement d’un service de sonar à synthèse d’ouverture (SAS) pour le marché mondial de l’énergie offshore. À partir de juillet 2025, l’équipe commerciale de Kraken proposera à la location des systèmes SAS remorqués KATFISH.

« Pendant des années, le KATFISH a été utilisé avec succès en tant que service sur le marché de la défense, et nous sommes heureux d’avoir à notre disposition plusieurs atouts que nous pouvons introduire sur le marché commercial », a déclaré Lynne Adu, vice-présidente exécutive et directrice commerciale de Kraken. « Le système SAS offre une résolution et une portée beaucoup plus importantes que le sonar à balayage latéral. Il génère déjà beaucoup d’intérêt en vue d’applications telles que des levés en mer avant et après des opérations de construction ou encore pour l’inspection d’infrastructures sous-marines. »

Le SAS remorqué KATFISH de Kraken a été lancé en tant que produit il y a de cela 7 ans. Depuis, il a été utilisé dans le monde entier pour des applications allant d’opérations de lutte contre les mines à l’inspection d’infrastructures sous-marines critiques en passant par l’étude de ports.

Le système offre une résolution en temps réel de 3 cm x 3 cm avec une portée allant jusqu’à 200 mètres par côté, permettant ainsi d’obtenir des taux de couverture de zone parmi les plus élevés de l’industrie. La haute résolution du SAS de Kraken aide à réduire les risques attenants aux projets, en permettant de différencier les contacts artificiels des contacts naturels et d’identifier les petits contacts pouvant se trouver sur ou à proximité des infrastructures.

« La demande pour les services de levés commerciaux dans le secteur des éoliennes en mer devrait être multipliée par cinq au cours des vingt prochaines années », a déclaré Chris Almond, vice-président du développement commercial pour les services de Kraken. « En même temps, nous devons réduire notre empreinte carbone. Le système KATFISH permet de sonder des zones plus étendues plus rapidement que les solutions actuelles. Cela réduit le temps passé sur les navires et donc la production de carbone, avec l’avantage supplémentaire de le réduction du coût des levés. »

Le service SAS de Kraken a récemment été sélectionné par Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, principal centre de recherche et d’innovation technologique du Royaume-Uni pour les énergies renouvelables offshore, pour intégrer son programme « Launch Academy ». Grâce au programme Launch Academy, Kraken aura accès à des programmes d’essai et de recherche internationaux et aura la possibilité de travailler avec l’industrie, les universités et le gouvernement pour positionner les services d’étude SAS dans le secteur des éoliennes offshore.

Avec la récente acquisition de la compagnie 3D at Depth , Kraken Robotics est désormais une entreprise de services offshore à l’échelle mondiale opérant depuis le Royaume-Uni et les États-Unis. Les services SAS internationaux de Kraken seront gérés depuis Aberdeen, au Royaume-Uni. C’est également depuis Aberdeen que la compagnie fournit des services d’imagerie sous-marine à l’aide de ses technologies Sub-Bottom Imager™ et Acoustic Corer™. Avec plus de 30 employés basés au Royaume-Uni, Kraken a réalisé plus de 20 projets de services en 2024, fournissant à des clients de 13 pays différents des données d’imagerie sous-marine de haute qualité.

Schéma 1 : Kraken fournira des levés par sonar à synthèse d’ouverture pour

le marché de l’énergie offshore avec son système remorqué KATFISH.

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS, INC.

Kraken Robotics, Inc.(TSX.V : PNG) (OTCQB : KRKNF) redéfinit le domaine des renseignements sous-marins grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à synthèse d’ouverture, d’imagerie sous-marine et LiDAR (ou détection et localisation par la lumière) de Kraken offrent la meilleure résolution de leur catégorie et fournissent des informations essentielles sur la sécurité, les infrastructures et la géologie des océans. Nos batteries révolutionnaires conçues pour résister à la pression offrent une densité énergétique élevée pour les véhicules marins sans équipage (ou UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics a son siège au Canada et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et soutient des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

Certaines informations de ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Dans ce communiqué de presse, les termes « peut », « serait », « pourrait », « sera », « avoir l’intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « chercher à », « proposer », « estimer », « s’attendre à », et toutes expressions similaires en rapport avec la Société, ont pour but d’identifier des déclarations prospectives. Ce communiqué de presse contient notamment des déclarations prospectives concernant, entre autres, les objectifs commerciaux, la croissance attendue, les résultats d’exploitation, les performances, les projets et opportunités commerciaux et les résultats financiers. Ces déclarations induisent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent le point de vue actuel de la Société concernant les événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants, et sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les changements des conditions des marchés, la concurrence, les développements gouvernementaux ou réglementaires, les conditions économiques générales et d’autres facteurs énoncés dans les documents d’information publique de la Société. De nombreux facteurs pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la Société différents de ceux décrits dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énumérés ci-dessus. Cette liste de facteurs ne doivent pas être considérée comme exhaustive. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, les résultats réels sont alors susceptibles de varier sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse. Il est déconseillé de se fier excessivement aux déclarations prospectives incluses ou incorporées par référence dans le présent communiqué. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La Société n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément désignées par cette mise en garde.

Ni la TSX Venture Exchange Inc. ni son autorité de régulation (telle que définie dans ses politiques) n’assume la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. Le marché OTCQB n’a ni approuvé ni rejeté le contenu de ce communiqué.

