NioBay reçoit une subvention de 400 000 $

MONTRÉAL, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer l’octroi d’une subvention dans le cadre du Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) pour son projet de niobium & tantale Crevier 2, qui est l’extension sud et nord du projet Crevier original déjà identifié par un estimé de ressources (collectivement, le « projet Crevier »). Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Subvention

La subvention est octroyée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Le titre du projet est : ‘’effectuer des essais de traitement minéralurgique sur les faciès périphériques et les roches encaissantes au dépôt Crevier. L’objectif de ce projet est de réaliser un programme d'échantillonnage par forage et une caractérisation minéralogique systématique’’.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Crevier

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’octroi de cette importante subvention pour notre société. Cette annonce démontre l’importance que le gouvernement du Québec porte à la filière des métaux critiques et stratégiques et la reconnaissance des qualités du projet Crevier, qui ne cesse de s’améliorer au fil des travaux que nous y effectuons. Cette subvention, non dilutive pour nos actionnaires est fortement appréciée considérant les travaux que nous devons effectuer afin d’amener ce projet au prochain niveau » de conclure M. Jean-Sébastien David.

Mot de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Dans une situation mondiale en constante évolution et avec les besoins en minéraux critiques et stratégiques qui augmentent, notre gouvernement a à cœur d’appuyer les sociétés d’exploration minière dans leurs projets visant la découverte de gisements pour ces minéraux d’avenir. La mise en valeur de ceux-ci assurera notre compétitivité sur la scène internationale, tout en favorisant l’essentielle transition énergétique et technologique. Je suis donc fière de soutenir ces initiatives qui contribuent au développement socioéconomique du Québec et de ses régions », affirme Mme Maïté Blanchette Vézina.

Le projet Crevier se consacrera exclusivement à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries ainsi que d’oxyde de tantale pour des applications en hautes technologies.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com