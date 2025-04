Meddelelse nr. 07/2025: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag d. 30. april 2025 kl. 12:00 hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der for 2024 udbetales et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.