VGP Kondigt Nominatie aan van Chris Morrish als lid van de Raad van Bestuu

Hij is de voormalige Managing Director en Regional Head of Europe bij GIC Real Estate, waar hij toezicht hield op Europese vastgoedinvesteringen.

Antwerpen, België - 9 april 2025: VGP, een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, alsook een leverancier van hernieuwbare energie, kondigt de nominatie aan van de heer Chris Morrish als lid van haar Raad van Bestuur. Hij zal met zijn brede ervaring in de vastgoedsector de Raad van Bestuur van VGP verder versterken. De heer Morrish zal worden voorgedragen voor nominatie tot lid van de Raad van Bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering die is gepland voor 9 mei 2025.

De heer Chris Morrish is momenteel Senior Advisor bij FREO Group en was voorheen Managing Director en Regional Head voor Europa bij GIC Real Estate, de vastgoedinvesteringstak van de Government of Singapore Investment Corporation (GIC), waar hij toezicht hield op Europese vastgoedinvesteringen en lid was van het Global Investment Committee van GIC RE. Voordat hij bij GIC kwam, was de heer Chris Morrish directeur strategische planning bij Hammerson plc, een grote Britse Real Estate Investment Trust (REIT), en Associate Director bij Greycoat PLC, gespecialiseerd in kantoorontwikkeling in Centraal Londen. Hij begon zijn carrière bij Hillier Parker (nu CBRE). De heer Chris Morrish heeft een diploma van Pembroke College, Cambridge, en een MBA van City University, met aanvullende studies aan Stanford University. Hij was Fellow van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en heeft zitting gehad in de Raad van Bestuur van INREV en de Raad van Toezicht van het Investment Property Forum (IPF).

VGP is vereerd om de heer Chris Morrish aan boord te hebben, ter vervanging van mevrouw Katherina Reiche, aan wie VGP haar dankbaarheid betuigt voor haar lange toewijding aan het bedrijf.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië is VGP, met een personeelsbestand van ongeveer 380 FTE’s, vandaag actief in 18 europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per 31 december 2024 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,8 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,4 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

