RIBER affiche une solide progression de son chiffre d’affaires

et de ses résultats en 2024

Chiffre d’affaires : 41,2 M€ (+ 5 %)

Résultat opérationnel courant : 4,5 M€, soit 11 % du chiffre d’affaires

Résultat net : 4,1 M€ (+ 21 %)

Distribution proposée de 0,08 € par action au titre de l’exercice 2024 (+ 14 %)

Bezons, le 9 avril 2025 – 08h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2024, marqués par une solide progression de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

(en millions d’euros - au 31 décembre) 2024 2023 Évolution Chiffre d’affaires 41,2 39,3 + 4,8 % CA Systèmes MBE 31,0 29,0 + 7,0 % CA Services et accessoires 10,2 10,3 - 1,2 % Marge brute

en % CA 14,8

36,1% 13,2

33,7% + 12,1 %



Résultat opérationnel courant

en % CA 4,5

10,9 % 3,9

10,0 % + 14,4 %



Résultat opérationnel

en % CA 4,4

10,6 % 3,9

10,0 % + 11,3 %



Résultat avant impôt

en % CA 4,4

10.6 % 3,6

9.1 % + 22,5 %



Résultat net

en % CA 4,1

10,0 % 3,4

8,7 % + 21,4 %





Faits marquants

En 2024, RIBER a atteint ses objectifs de chiffre d’affaires, portée par la croissance solide de ses ventes de systèmes MBE. Cette dynamique illustre le renforcement de ses positions sur le marché de la MBE, tant pour la recherche que pour la production industrielle, comme en attestent les importantes prises de commandes de l’exercice, avec 13 nouveaux systèmes MBE. Dans ce contexte, les résultats de la société enregistrent une nette amélioration par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, RIBER a poursuivi ses efforts d’innovation avec le développement de ROSIE (RIBER Oxide on SIlicon Epitaxy), un nouveau système dédié à la filière photonique sur silicium. Conçue pour répondre aux exigences croissantes des applications de transmission et réception optiques, son lancement commercial prévu d’ici 2026 ouvre de nouvelles perspectives dans un marché en forte expansion. Cette dynamique est soutenue par la demande en matériaux semi-conducteurs avancés pour la transmission de données et l’Intelligence Artificielle. Cette technologie développée par RIBER contribuera à la réduction de la consommation d’énergie, notamment des datacenters.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 s’élève à 41,2 millions d’euros, en croissance de + 5 % par rapport à celui de l’exercice 2023. Les ventes de systèmes MBE progressent de + 7 % et atteignent 31 millions d’euros pour 12 machines livrées, contre 13 en 2023. Les ventes de services et accessoires s’établissent à 10,2 millions d’euros, représentant 24,8 % du chiffre d’affaires 2024, et sont quasi stables par rapport à 2023.

Résultats

La marge brute s’établit à 14,8 millions d’euros, en hausse de + 12,1 % compte tenu de la croissance des ventes de systèmes.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 4,5 millions d’euros, en progression de + 14,4 % par rapport à celui de l’exercice précédent grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles. Il représente 11 % du chiffres d’affaires, contre 10 % en 2023.

Le résultat net s’établit à 4,1 millions d’euros, contre 3,4 millions d’euros en 2023, soit une progression de + 21,4 %.

Trésorerie et bilan

La trésorerie brute s’établit à 8,6 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre 9,7 millions d’euros fin 2023.

Les capitaux propres s’établissent à 23,6 millions d’euros et sont en augmentation de + 2,3 millions d’euros par rapport à fin 2023. Cette évolution tient compte du résultat de l’exercice et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2023.



Carnet de commandes

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes s’élève à 21,7 millions d’euros, en retrait de - 17 % par rapport à l’année précédente. Il inclut 7 systèmes MBE (16,7 millions d’euros), dont 5 destinés à la production, et des commandes de services et accessoires (5,0 millions d’euros).

Le carnet de commandes est en progression après prise en compte des 2 nouvelles commandes annoncées en janvier 2025, à savoir la commande pour un système de production en Europe et celle pour un système de recherche aux États Unis, livrables en 2025.

Perspectives

Compte tenu des incertitudes liées à l’application des droits de douane américains et de l’environnement économique, RIBER se réserve pour formuler ses perspectives relatives à l’exercice 2025.

RIBER ne remet pas en cause ses objectifs de moyen terme. Dans ce contexte, RIBER poursuit sa stratégie de croissance en consolidant son leadership technologique et en élargissant ses solutions vers des nouveaux marchés à forte valeur ajoutée, notamment la photonique sur silicium et les matériaux pour les technologies quantiques. Ces éléments seront présentés à l’occasion de la prochaine assemblé générale du 18 juin 2025.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Le conseil d’administration proposera aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale du 18 juin 2025, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,08 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 25 juin 2025.

Agenda

18 avril 2025 à 18h00 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024

18 juin 2025 à 10h00 : Assemblée Générale à Paris

Les états financiers annuels ont été arrêtés le 8 avril 2025 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

En conformité avec le règlement de l’AMF ainsi que les règles de fonctionnement d’Euronext Growth Paris, RIBER communiquera désormais son chiffre d’affaires sur une base semestrielle, sauf en cas d’événement significatif.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

Contacts

RIBER : Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | ccombe@actus.fr

