Le Cree Trappers Association, le Conseil de la sécurité économique des chasseurs cris et les sociétés d'exploration et minières approuvent le financement de 2025 pour poursuivre la reconstruction des camps incendiés lors des incendies de forêt de 2023, à la Baie-James, au Québec

QUEBEC CITY, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Cree Trappers Association d (« CTA »), l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris (“OSECC”), et 16 sociétés minières et d'exploration (les « Sociétés ») sont heureuses d'annoncer l'approbation du financement 2025 pour poursuivre la reconstruction des camps incendiés par les feux de forêt de 2023 sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, Canada. Le 31 octobre 2024, l’OSECC et les Sociétés avaient annoncé leur contribution financière volontaire totalisant 750 000 $ au Fonds d’initiative de reconstruction à la suite des feux de forêt de 2023 (« FIRFF »).

En 2024, le CTA a lancé un programme de remplacement de camps en collaboration avec la Société Niskamoon, le gouvernement de la Nation crie et la Fondation communautaire Eenou-Eeyou afin de construire des camps de remplacement pour les chasseurs et trappeurs cris qui occupent les terres cries. Au total, 50 camps ont été reconstruits. Le financement accordé par l’OSECC (400 000 $) et les Sociétés (200 000 $) servira à poursuivre le processus de reconstruction des camps en 2025. Un financement supplémentaire sera accordé en 2026.

Allan House, chef de la direction financière du CTA, déclare : « Nous apprécions sincèrement l'effusion de l’appui de différentes entreprises avec notre projet de reconstruction de camps. Notre peuple continuera à occuper nos terres en leur fournissant de nouveaux camps chauds, et nous avons le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin, et la reconstruction a été notre priorité, merci.»

Serge Larivière, directeur général de l’OSECC, déclare : « La mission de notre organisation est de soutenir les chasseurs cris qui choisissent la chasse comme mode de vie. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'un lieu de séjour confortable, un camp de base situé sur le territoire. La reconstruction des camps incendiés est la première étape pour aider les chasseurs à reprendre rapidement leurs activités traditionnelles sur le territoire ! C'est pourquoi notre conseil d'administration a rapidement offert un soutien financier à cette importante initiative ! »

Normand Champigny, Chef de la direction de la Corporation Métaux Précieux du Québec et responsable de cette initiative pour les entreprises, déclare : « Au nom des entreprises contributrices, nous sommes ravis de voir ce financement initial être déployé pour contribuer à la reconstruction des camps. Nous nous engageons à fournir du financement en 2026 et à solliciter des fonds supplémentaires auprès d’autres entreprises, notamment des fournisseurs de services à l’industrie de l’exploration et de l’exploitation minière, qui exercent leurs activités sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. »

À propos du CTA

Le mandat et la responsabilité du CTA consistent à protéger et à promouvoir les intérêts et les valeurs des trappeurs eeyou/eenou, les activités traditionnelles et la gouvernance des territoires de chasse en Eeyou Istchee. Ce mandat s'étend à la gestion du territoire et des ressources fauniques, ainsi qu'aux questions environnementales. L'objectif principal du CTA est de favoriser, de promouvoir, de protéger et de contribuer à la préservation du mode de vie, des valeurs, des activités et des traditions des trappeurs eeyou/eenou du Québec, ainsi que de sauvegarder le système traditionnel de territoires de piégeage eeyou/eenou.

À propos de l’OSECC

L’OSECC est une organisation bipartite composée de six membres, dont trois sont nommés par le gouvernement du Québec et trois par le gouvernement de la Nation crie. La mission de l‘OSECC est d'administrer le Programme de sécurité économique des chasseurs cris, instauré en 1975 à la suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ce programme s'adresse aux Cris résidant au Québec qui pratiquent l'exploitation de la faune comme mode de vie.

À propos du FIRFF

Le FIRFF est un partenariat entre l’OSECC, les entreprises et les communautés d'Eeyou Istchee Baie-James. Il permettra, dès 2025, la reconstruction des camps incendiés et complétera les travaux en cours du CTA sur les terrains de trappage les plus touchés. Selon les informations recueillies par CNG Forestry, 11 % du territoire et près de 60 % des terrains de trappage ont été touchés par les feux de forêt de 2023. Les sociétés sont :

Austroid Corporation

Ressources Bonterra Inc.

Champion Electric Metals Inc.

Critical Elements Lithium Corporation

Cygnus Metals Ltd.

Dhilmar Éléonore

Fury Gold Mines Limited

Gold Fields Limited

Harfang Exploration Inc.

Exploration Midland Inc.

Patriot Battery Metals

Power Metallic Mines Inc.

Corporation Métaux Précieux du Québec

Rio Tinto Exploration Canada

Ressources Sirios Inc.

Troilus Gold Corporation

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Allan A. House, chef de la direction financière

allanhouse@ctaoffice.ca

Cree Trappers Association

819-743-9451

Serge Larivière, directeur général

Office de sécurité économique des chasseurs cris

Serge.Lariviere@chasseurcri.ca

418-643-7300

Normand Champigny, chef de la direction

Corporation Métaux Précieux du Québec

nchampigny@qpmcorp.ca

514-979-4746