Robex annonce un accord de règlement

VILLE DE QUÉBEC, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV : RBX) (« Robex » ou la « Société ») annonce qu’elle a conclu un accord de règlement avec certains requérants (les « Requérants ») qui étaient parties à un contrat d’achat d’actions conclu entre la Société, Sycamore Mining Ltd. et ses actionnaires en date du 19 avril 2022 (le « SPA Sycamore ») concernant certaines réclamations formulées par les Requérants (Règlement Sycamore). Ce règlement demeure conditionnel à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »).

En contrepartie d’une renonciation mutuelle, complète et définitive à l’égard du SPA Sycamore et des accords accessoires, la Société a convenu de ce qui suit :

émettre toutes les actions ordinaires en circulation de la Société pouvant être émises dans le cadre du SPA Sycamore ;

verser aux Requérants la somme totale de 1 000 000 de dollars canadiens, en un premier versement de 250 000 dollars canadiens avant le 5 juin 2025, et un second versement de 750 000 dollars canadiens avant le 5 septembre 2025 ; et

accorder aux Requérants un total de 12 500 000 bons de souscription d’actions ordinaires (« Bons de règlement »), chaque bon de souscription de règlement donnant droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire pendant une période de 36 mois au prix d’exercice de 2,75 dollars canadiens par action ordinaire.



À propos de Robex Resources, Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest au potentiel d’exploration à court terme. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine Nampala au Mali depuis 2017, et fait progresser le projet aurifère Kiniéro en Guinée.

Avec l’appui financier de deux actionnaires stratégiques, Robex entend devenir l’un des plus importants producteurs d’or de rang intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

