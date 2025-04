Communiqué de presse

Patrick ALEXANDRE, Fondateur et PDG, revient sur le point d’étape publié lors de la présentation des comptes annuels 2024

Dijon, France le 09 avril 2025 (17h35 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ) société pharmaceutique spécialisée en phase avancée de développement et d’enregistrement de ZEPIZURE®, sa solution d’urgence pour la gestion des crises d’épilepsie, revient sur les avancées récentes présentées lors de la publication des comptes 2024 (sous la forme plus didactique d’une interview vidéo de Patrick ALEXANDRE tournée le 08 avril 2025).

Pour rappel, CROSSJECT est engagé dans deux procédures parallèles de mise sur le marché :

le programme de demande d’AMM classique, qui concerne la délivrance de ZEPIZURE® sur prescription ;

le process EUA qui est une approbation accélérée permettant à la BARDA* d’adresser le risque de sécurité nationale d’une attaque chimique

L’intervention de Patrick ALEXANDRE, disponible sur « https://youtu.be/tnMIJSvcPsE » a pour but de garantir à chacun une information claire, accessible et transparente.

De plus, nous vous invitons à poser vos questions par écrit jusqu’au 14 avril 2025 à l’adresse suivante : inverstors@crossject.com.

Les réponses seront publiées le 22 avril 2025 sur notre site https://crossject.com/fr/Communique-de-presse/.

« Nous pouvons regarder l’avenir avec confiance, portés par la certitude de travailler dans la bonne direction, avec l’espoir de plus en plus concret de réaliser notre ambition : sauver des vies » Patrick ALEXANDRE, Fondateur et PDG de CROSSJECT

*numéro de contrat : 75A50122C00031

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Projet financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; Biomedical Research and Development Authority (BARDA)

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Investor Relation

investors@crossject.com

