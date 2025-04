Avis aux médias — Une visée audacieuse : Le Canada pourrait devenir le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié vers l’Asie

CALGARY, Alberta, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis aux médias – Corporation TC Énergie (TSX, NYSE : TRP) (TC Énergie ou l’entreprise) annonce que son président et chef de la direction, François Poirier, prononcera, au Canadian Club Toronto, un discours thème sur l’occasion, limitée dans le temps, de renforcer la souveraineté économique du pays, de développer son économie et de se positionner en tant que chef de file mondial dans le secteur de l’énergie.

Cet événement à guichets fermés sur le thème Canada’s Will to Win – Seizing a Generational Opportunity (Le désir de vaincre du Canada – Saisir l’occasion d’une génération) explore ce que nous pouvons faire pour favoriser la croissance et mobiliser la richesse des ressources du Canada au profit de son indépendance économique. Le pays a en ce moment la possibilité de devenir une superpuissance du gaz naturel liquéfié en se concentrant sur les marchés asiatiques, à condition d’oser.

« Nous avons une occasion extraordinaire de transformer notre économie et de faire de notre pays le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié vers l’Asie, déclare-t-il. Même au-delà des projets actuellement proposés pour la côte ouest, il est possible de faire beaucoup plus. »

Les médias sont invités à assister à ce discours le jeudi 10 avril 2025 au 1, rue King Ouest à Toronto. M. Poirier commencera son allocution juste après 8 h, heure de l’Est. Pour ceux qui ne sont pas en mesure d’y assister en personne, l’événement sera diffusé en direct ici à partir de 8 h 05, heure de l’Est, environ.

