A Black Friday chega mais cedo com a campanha de verão do Blue Diamond Resorts

ST. MICHAEL, Barbados, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depois da esmagadora resposta à sua mais recente campanha, a Blue Diamond Resorts volta a elevar a fasquia com o lançamento da campanha “Summer Black Friday” (Black Friday de verão), uma oferta exclusiva e por tempo limitado que dá aos viajantes acesso antecipado à promoção mais aguardada do ano, normalmente reservada para o fim do ano. Disponível durante apenas três semanas, esta janela de reservas a meio do ano oferece grandes descontos na diversificada carteira de resorts com tudo incluído da empresa, localizados em alguns dos destinos mais cobiçados das Caraíbas.

Em resposta ao crescente desejo dos viajantes de agir rapidamente e garantir experiências inesquecíveis, a Blue Diamond Resorts está a criar uma nova mentalidade: FOMOT—the Fear of Missing Out on Travel (medo de perder oportunidades de viajar). A campanha Summer Black Friday aproveita esta tendência emergente, dando aos viajantes uma razão irresistível para reservar as férias com antecedência e garantir experiências inesquecíveis antes que esgotem.

De 9 de abril a 30 de abril de 2025, os viajantes podem aproveitar esta promoção especial e planear a sua escapadinha para qualquer uma das deslumbrantes propriedades à beira-mar da empresa. Quer estejam a viajar nesta primavera, a planear uma escapadinha de verão ou a reservar um retiro no final da temporada, os hóspedes podem viajar quando desejarem, mas aqueles que fizerem férias entre agora e 30 de setembro de 2025 terão ainda mais descontos.

Esta temporada é o momento perfeito para explorar as Caraíbas, oferecendo um equilíbrio ideal entre a serenidade da primavera e a energia do verão. Os viajantes podem usufruir de melhor disponibilidade, um clima agradável e experiências imersivas, evitando as multidões das férias. Quer seja uma escapadinha romântica nas novas Overwater Suites at Royalton CHIC Antigua, um retiro de bem-estar no Hideaway at Royalton Blue Waters, ou uma aventura em família no Royalton Punta Cana, há algo para todos os tipos de viajantes.

Com marcas premiadas como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton e Grand Lido Negril, a empresa de gestão hoteleira oferece experiências personalizadas que vão além do tradicional conceito de tudo incluído. Desde escapadinhas vibrantes apenas para adultos até férias multigeracionais e estadias boutique à beira-mar, cada resort oferece a sua própria interpretação do luxo moderno.

A promoção da Summer Black Friday não vai durar muito e a disponibilidade é limitada. Para os que estão prontos para evitar a correria e evitar do FOMOT, chegou a hora de garantir tarifas exclusivas para as próximas escapadinhas. Os preços podem variar consoante a propriedade, a época e o tipo de quarto.

Para saber mais ou para reservar as suas próximas férias, aceda a www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, e www.mystiqueresorts.com.

Sobre a Blue Diamond Resorts

A Blue Diamond Resorts engloba mais de 80 propriedades, com mais de 20 000 quartos em oito países, localizados nos destinos de férias mais populares das Caraíbas. As suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Quer os hóspedes venham como amigos, pais, filhos, casais, noivos, retiros empresariais ou de incentivo, ou viajantes sozinhos, todos são família nestas propriedades que disponibilizam serviços personalizados e comodidades exclusivas, incluindo a All-In Connectivity™, a DreamBed™ e a Sports Event Guarantee™. Para se concentrar nas relações e amizades de valor, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência apenas para adultos, com refeições exclusivas e acomodações preferenciais, para aumentar a União entre os seus hóspedes. A Party Your Way no Royalton CHIC Resorts é uma marca com tudo incluído, vibrante e efervescente, só para adultos, para que se divirta com o inesperado. O Mystique by Royalton está longe de ser comum, oferecendo aos seus visitantes a oportunidade de se ligarem ao que os rodeia numa coleção de estâncias de estilo boutique, repletas de beleza infinita e espírito moderno. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece aos hóspedes com mais de 21 anos, umas férias Au Naturel únicas e com tudo incluído, juntamente com uma costa isolada para a máxima privacidade. Quer esteja a planear umas férias em família, para se reunir com amigos ou apenas para passar um momento relaxante com a sua cara-metade, o Memories Resorts & Spa é a escolha ideal, enquanto o Starfish Resorts oferece um valor incrível, cenários de cortar a respiração e uma cultura e património ricos. O Planet Hollywood Hotels & Resorts convida os hóspedes a experienciarem a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além da exposição de artigos famosos da cultura pop dos filmes, músicas e desportos icónicos, ao mesmo tempo que se Evita os Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene, onde as suas férias só para adultos serão o centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para saber mais sobre a Blue Diamond Resorts, aceda a www.bluediamondresorts.com