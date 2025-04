Bitget Token (BGB) : mise à jour du modèle de destruction des jetons avec plus de 30 millions de jetons détruits pour la première fois trimestriellement

VICTORIA, Seychelles, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé une mise à jour importante du mécanisme de destruction des jetons pour le Bitget Token (BGB). Cette amélioration introduit un modèle utilitaire qui lie le volume de destruction trimestriel de BGB à son utilisation on-chain, ce qui témoigne de l’évolution du jeton vers un renforcement de sa transparence, de sa conformité, et de la durabilité de sa valeur.

Afin de mieux refléter l’intégration croissante du BGB dans les écosystèmes centralisés et décentralisés, le nouveau mécanisme de destruction associe en effet les volumes de destruction trimestriels à la quantité de BGB utilisés pour les frais de gaz on-chain via les comptes GetGas de Bitget Wallet. En arrimant la destruction à l’utilisation effective, ce modèle facilite la transformation du BGB en un actif clé pour les applications Web3 et réelles. La formule de destruction prend en compte l’utilisation du BGB sous forme de frais de gaz, le cours moyen trimestriel ainsi que des constantes prédéfinies afin de garantir un processus dynamique et vérifiable.

La première destruction trimestrielle selon ce nouveau mécanisme a désormais été calculée. Au premier trimestre 2025, ce sont ainsi 6 943,63 BGB qui ont été rechargés sur les comptes GetGas de Bitget Wallet pour l’utilisation des frais de gaz on-chain. Selon cette nouvelle formule, un total de 30 006 905 de BGB seront détruits au cours de ce trimestre. Toutes les données relatives à la destruction, y compris les enregistrements de transactions et les adresses de portefeuille, sont publiquement accessibles on-chain afin de garantir une transparence totale.

« Le BGB est en train de devenir une passerelle essentielle entre les écosystèmes centralisés et décentralisés. En reliant son mécanisme de destruction à l’utilité réelle on-chain, le volume de destruction trimestrielle de BGB peut évoluer en fonction de l’utilisation réelle. Cette mise à jour encourage l’adoption des cryptomonnaies et permet de disposer d’une tokénomie transparente et durable », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Alors que le BGB continue de renforcer son rôle dans les écosystèmes on-chain, on peut s’attendre à un mécanisme de destruction plus durable. »

En couvrant à la fois sa plateforme d’échange centralisée et son portefeuille décentralisé, le Bitget Token (BGB) est le jeton utilitaire qui alimente l’ensemble de l’écosystème Bitget. Le BGB peut être jalonné afin de générer des revenus passifs ou de participer aux airdrops de jetons populaires via Launchpool et PoolX. Il permet également de bénéficier d’un accès anticipé aux projets Web3 à fort potentiel via Launchpad et LaunchX. Le BGB est également utilisé on-chain afin de couvrir les frais de gaz multi-chaînes de Bitget Wallet. En détenant des BGB, les utilisateurs peuvent bénéficier d’avantages exclusifs, tels que les mises à niveau VIP et les opportunités de partage des bénéfices pour les traders d’élite. Bien plus qu’un simple jeton, le BGB représente une passerelle qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’écosystème Bitget, de l’influencer et de se développer à ses côtés.

En début d’année, l’écosystème BGB a été renforcé par la destruction permanente de 800 millions de jetons détenus par l’équipe, soit 40 % de l’offre totale. Suite à cette destruction intervenue en janvier 2025, l’offre totale a été réduite à 1,2 milliard, dont 100 % sont désormais en circulation.

Suite à son lancement en juillet 2021 à un prix initial de 0,0585 USDT, le BGB a ensuite atteint un sommet historique de 8,5 USDT en décembre 2024, générant ainsi des gains cumulés multipliés par plus de 100. Selon CoinMarketCap, le BGB se classe désormais parmi les trois premiers jetons natifs de CEX en termes de capitalisation boursière et se hisse au rang des 30 premiers cryptoactifs.

Pour tout complément d’information sur la destruction de BGB, cliquez sur ce lien.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/081df246-71da-4680-a026-fe10467ba259