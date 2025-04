Modelo de queima do Bitget Token (BGB) atualizado com primeira queima trimestral excedendo 30 milhões de tokens

VICTORIA, Seychelles, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, anunciou uma atualização significativa no mecanismo de queima do Bitget Token (BGB). Este aprimoramento introduz um modelo baseado em utilidade que vincula a quantidade trimestral de queima de BGB ao seu uso on-chain, significando a evolução do token para uma maior transparência, conformidade e valor sustentável do token.

Para refletir melhor a integração crescente do BGB entre os ecossistemas centralizados e descentralizados, o novo mecanismo de queima vincula os volumes de queima trimestrais à quantidade de BGB utilizada para taxas de gás on-chain através das contas GetGas da Bitget Wallet. Ao ancorar a queima ao uso real, o modelo facilita a transformação do BGB em um ativo-chave dentro do Web3 e de aplicações no mundo real. A fórmula de queima leva em consideração o uso de BGB como taxas de gás, o preço médio trimestral e constantes predefinidas para garantir um processo dinâmico e verificável.

A primeira queima trimestral sob este novo mecanismo já foi calculada. No primeiro trimestre de 2025, 6.943,63 BGB foram creditados nas contas GetGas da Bitget Wallet para uso de taxas de gás on-chain. Com base na nova fórmula, um total de 30.006.905 BGB será queimado neste trimestre. Todos os dados relacionados à queima – incluindo registros de transações e endereços de carteira – estão acessíveis publicamente on-chain para garantir total transparência.

“O BGB está se tornando uma ponte vital entre ecossistemas centralizados e descentralizados. Ao vincular seu mecanismo de queima à utilidade on-chain real, a quantidade trimestral de queima de BGB pode evoluir com o uso real. Esta atualização incentiva a adoção e possibilita uma economia de tokens transparente e sustentável,” disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “À medida que o BGB continua a expandir seu papel nos ecossistemas on-chain, pode-se esperar um mecanismo de queima mais sustentável.”

Bitget Token (BGB) é o token de utilidade que alimenta todo o ecossistema Bitget, abrangendo tanto sua bolsa centralizada quanto a carteira descentralizada. O BGB pode ser aplicado em staking para ganhar renda passiva ou para se qualificar para airdrops populares de tokens via Launchpool e PoolX. Também desbloqueia acesso antecipado a projetos Web3 de alto potencial através da Launchpad e LaunchX. On-chain, o BGB é usado para cobrir taxas de gás multi-chain na Bitget Wallet. Possuir BGB concede aos usuários benefícios exclusivos, como upgrades de nível VIP e oportunidades de participação nos lucros para traders elite. Mais do que apenas um token, o BGB é uma porta de entrada para os usuários se envolverem, influenciarem e crescerem junto ao ecossistema Bitget.

No início deste ano, o ecossistema BGB foi fortalecido pela queima permanente de 800 milhões de tokens detidos pela equipe, representando 40% do fornecimento total. Após essa queima em janeiro de 2025, o fornecimento total foi reduzido para 1,2 bilhão, com 100% agora em circulação.

Lançado em julho de 2021 a um preço inicial de 0,0585 USDT, o BGB atingiu uma máxima histórica de 8,5 USDT em dezembro de 2024 — proporcionando um ganho acumulado de mais de 100x. De acordo com a CoinMarketCap, ele agora se classifica entre os três principais tokens nativos de CEX por capitalização de mercado e está listado como um dos 30 principais ativos cripto.

Para mais informações sobre a queima do BGB, acesse este link.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

