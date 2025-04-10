Bitget Token (BGB) 销毁模型升级，首季度销毁量突破 3,000 万枚

维多利亚，塞舌尔, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布对其原生代币 Bitget Token (BGB) 的销毁机制进行了重大更新。 此次升级引入了一种实用型模型，将 BGB 的季度销毁数量与其链上使用情况挂钩，标志着该代币正朝着更高水平的透明性、合规性及代币价值的可持续性方向演进。

为更好体现 BGB 在中心化与去中心化生态系统中的日益融合，新的销毁机制将季度销毁量与用户通过 Bitget Wallet 的 GetGas 账户支付链上燃料费所消耗的 BGB 数量直接关联。 通过将销毁与实际使用相结合，这一模型将推动 BGB 转型成为 Web3 生态及现实应用场景中的核心资产。 销毁公式综合考虑了 BGB 作为燃料费的消耗量、季度均价及预设常数，确保整个过程具备动态性和可验证性。

现已计算出该新机制下的首季度销毁量。 2025 年第一季度，用户通过 Bitget Wallet 的 GetGas 账户共计充值 6,943.63 枚 BGB 用于链上燃料费支付。 根据新销毁公式计算，本季度最终将销毁 30,006,905 枚 BGB。 所有销毁相关数据——包括交易记录与钱包地址——均可在链上公开查验，确保全过程透明。

“BGB 正在成为连接中心化与去中心化生态的重要桥梁。 通过将销毁机制与实际链上使用绑定，BGB 的季度销毁量将随真实使用场景动态演进。 本次升级既激励了代币的应用，也构建了透明、可持续的代币经济模型。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “随着 BGB 在链上生态系统中的角色持续扩展，未来还将推出更具可持续性的销毁机制。”

作为驱动整个 Bitget 生态系统的实用型代币，Bitget Token (BGB) 不仅覆盖中心化交易所，也覆盖了去中心化钱包场景。 BGB 更支持用户通过质押获取被动收益，并可通过 Launchpool 和 PoolX 参与热门代币空投。 此外，持有者还能借助 Launchpad 与 LaunchX 平台，获得高潜力 Web3 项目的抢先参与资格。 在链上生态中，BGB 可用于支付 Bitget Wallet 内的多链燃料费。 持有 BGB 的用户还能享受 VIP 等级升级、精英交易员收益分成机会等专属权益。 BGB 已超越其代币属性，正成为用户深度参与、共建共享 Bitget 生态系统的通行证。

2025 年初，BGB 生态系统通过永久销毁 8 亿枚团队持有的代币（占代币总供应量的 40%）实现了价值升级。 此次销毁后，BGB 总供应量缩减至 12 亿枚，并实现 100% 全流通。

自 2021 年 7 月以 0.0585 USDT 初始价格发行以来，BGB 于 2024 年 12 月创下 8.5 USDT 的历史新高，实现了累计收益超百倍的涨幅。 据 CoinMarketCap 数据显示，BGB 当前市值稳居 CEX 平台原生代币前三，并跻身加密货币资产前 30 行列。

BGB 销毁机制详情可通过此链接查阅。

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Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

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