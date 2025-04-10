Bitget Token (BGB) 銷毀機制更新，首季銷毀量突破 3,000 萬枚

維多利亞，塞舌爾, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布 Bitget Token (BGB) 銷毀機制的重大更新。 此項更新採用基於效用的機制，BGB 的每季銷毀量取決於其鏈上使用情況，標誌著 BGB 逐步提升透明度、合規性及代幣的永續價值。

為更好地反映 BGB 在中心化與去中心化生態系統中越來越高的整合程度，新的銷毀機制將每季銷毀量與使用者透過 Bitget Wallet 的 GetGas 帳戶支付鏈上 Gas 費用所需的 BGB 數量掛鈎。 此機制以實際使用量作為銷毀量的基礎，促進 BGB 轉型成為 Web3 及現實應用中的關鍵資產。 銷毀公式考慮了 BGB 作為 Gas 費用的使用量、季度平均價格及預設常數，以確保流程的動態性和可驗證性。

新機制下的首季銷毀量現已完成計算。 2025 年第一季度，使用者透過 Bitget Wallet 的 GetGas 帳戶共充值 6,943.63 枚 BGB，用作支付鏈上 Gas 費用。 根據新公式計算，本季度將銷毀 30,006,905 枚 BGB。 所有銷毀相關資料（包括交易記錄和錢包地址）都可在鏈上公開查閱，以確保完全透明。

「BGB 正在成為連結中心化和去中心化生態系統的重要橋樑。 透過其銷毀機制與實際鏈上效用掛鈎，BGB 的季度銷毀量可隨實際使用情況而變化。 此項更新吸引更多人使用此代幣平台，並實現了透明和永續的代幣經濟。」Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示： 「隨著 BGB 在鏈上生態系統中持續擴大其作用，更永續的銷毀機制指日可待。」

Bitget Token (BGB) 是驅動整個 Bitget 生態系統的效用型代幣，涵蓋其中心化交易所和去中心化錢包。 BGB 可用於質押以賺取被動收入，或透過 Launchpool 和 PoolX 參與熱門代幣空投。 用戶亦可透過 Launchpad 和 LaunchX 搶先體驗高潛力 Web3 項目。 在鏈上，BGB 用於支付 Bitget 錢包的多鏈 Gas 費用。 持有 BGB 的使用者可享有 VIP 等級升級和精英交易者利潤分享等獨家權益。 BGB 不只是一種代幣，更是一個讓使用者參與 Bitget 生態系統、影響其發展並與其共同成長的平台。

今年初，Bitget 永久銷毀了 8 億枚團隊持有的代幣（佔總供應量的 40%），從而強化其生態系統。 2025 年 1 月銷毀行動後，總供應量減少至 12 億枚，目前 100% 流通。

BGB 於 2021 年 7 月推出，初始價格為 0.0585 USDT，並於 2024 年 12 月達到歷史最高價 8.5 USDT，累計漲幅超過 100 倍。 CoinMarketCap 的資料顯示，BGB 現已躋身前三大中心化交易所 (CEX) 原生代幣（按市值計算）及前 30 大加密資產之列。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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