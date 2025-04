Gereguleerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 april 2025 – 7.00 uur CET

Fagron presenteert haar verbeterde groeistrategie en financiële doelstellingen op middellange termijn tijdens haar Capital Markets Day 2025

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van farmaceutische bereidingen, organiseert vandaag vanaf 14.00 uur CET haar Capital Markets Day 2025. Tijdens het evenement worden presentaties gegeven door CEO Rafael Padilla en CFO Karin de Jong, evenals regionale en functionele leiders. Het bedrijf zal een update geven over haar strategische richting, financiële ambities en regionale dynamiek.

Compounding for Growth-plan (2025 – 2030)^

Organische omzet CAGR tegen CER: high-single digit tot low-double digits

REBITDA-marge: ca. 21,0% in 2027, met een progressieve stijging tot en met 2030

Operationele kasstroomconversie: ≥70%

Vrije kasstroomconversie: ≥50%*

Capex als percentage van de omzet: 3,5%*

Middellangetermijndoelstelling nettoschuld/EBITDA van 2,8x. Maximale leverage van 3,5x

Kapitaalallocatiestrategie gericht op waardecreatie door een combinatie van organische investeringen, fusies en overnames en een aantrekkelijk dividendbeleid





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

"Vandaag beginnen we aan de volgende fase van onze reis – een fase die wordt gekenmerkt door strategische helderheid, gedisciplineerde uitvoering en financiële ambitie. Wij zien een duidelijk pad om ons groeiprofiel te versnellen. Voor de periode 2025 - 2030 streven we naar een high-single digit tot low-double digit organische omzetgroei CAGR, met margeverhoging en een duurzame kasgeneratie.

Regionaal verwachten we dat EMEA zal groeien met 'mid-single digits', Latijns-Amerika met 'high-single digits' en Noord-Amerika met 'low-mid teens'. Dit weerspiegelt onze sterke marktpositie, de gunstige onderliggende vraag naar gepersonaliseerde farmaceutische bereidingen en de sterke uitvoeringscapaciteiten binnen de hele organisatie. De versnelling wordt gedreven door een snellere groei in Compounding Services dan in B&E, terwijl Brands sneller zal groeien dan Essentials.

Wij verwachten dat onze REBITDA-marge tegen 2027 circa 21,0% zal bedragen, gevolgd door een geleidelijke stijging tot 2030. De marge wordt ondersteund door initiatieven voor operational excellence, een hogere bijdrage van onze Global Brands Strategy en de voordelen van operationele hefboomwerking.

We zullen onze hoge kasstroomgenererende capaciteiten behouden en gedisciplineerd blijven omgaan met de inzet van kapitaal, waarbij onze Capex als percentage van de omzet 3,5% bedraagt. M&A blijft een motor voor waardecreatie en we blijven ons richten op marktconsolidatie, productmogelijkheden en geografische uitbreiding.

We hebben de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd en zijn nu goed gepositioneerd om onze strategische prioriteiten uit te voeren en zo aanzienlijke waarde voor onze stakeholders te creëren."

^ Ervan uitgaande dat er geen significante veranderingen in de huidige marktomstandigheden plaatsvinden

* Conversie van vrije kasstroom exclusief eenmalige capex



Strategisch overzicht

De strategie van Fagron voor 2025 – 2030 is opgebouwd rond vier duidelijke prioriteiten die zijn ontworpen om haar leiderschap in farmaceutische bereidingen te versterken en duurzame waardecreatie te stimuleren:

1. Versterk het wereldwijde leiderschap in Essentials





Fagron behoudt haar nummer 1-positie in het herverpakken en distribueren van farmaceutische grondstoffen in kernmarkten en streeft tegelijkertijd naar operationele uitmuntendheid door

SKU-harmonisatie, sourcing-optimalisatie en voorbereid op wijzigingen van regelgeving.

2. Versnel de groei van Brands





De Global Brands Strategy zal een belangrijke groei- en margedrijver zijn en het aandeel van de B&E-omzet vergroten. Het bedrijf schaalt bewezen Brands wereldwijd, ondersteund door wetenschappelijke validatie, betrokkenheid van artsen en gereedheid van de infrastructuur.

3. Steriele Compounding Services uitbreiden





Fagron investeert in hoogwaardige steriele capaciteit en mogelijkheden in alle regio's, met als doel een toonaangevend wereldwijd platform voor gepersonaliseerde steriele geneesmiddelen te worden. Upgrades van faciliteiten, automatisering en strenge regelgeving zullen deze expansie ondersteunen.

4. Niet-steriele compounding en registratie optimaliseren





Bij niet-steriele compounding ligt de nadruk op margeverbetering door operationele hefboomwerking, automatisering en verbeterde kwaliteitsprocessen. De registratieactiviteiten worden verder verfijnd om marktsegmenten met een hoge drempel en een hoge waarde te ondersteunen.

Deze strategie wordt ondersteund door gerichte investeringen, gedisciplineerde kapitaalallocatie en een wereldwijd leiderschapsteam dat zich richt op uitvoering en waardecreatie op de lange termijn.

Over Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Bijlage