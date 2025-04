Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 april 2025 – 07:00 uur CET

Recordomzet van € 239 miljoen in het eerste kwartaal, wat een omzetgroei van 14% weerspiegelt

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend op 31 maart 2025.

Belangrijkste hoogtepunten

De omzet behield zijn sterke groeimomentum en steeg met 14,1% op gerapporteerde basis tot € 238,7 miljoen (15,2% tegen Constant Exchange Rates (CER)), waarbij alle regio's en segmenten bijdroegen

De organische groei tegen CER van 12,6% weerspiegelt een sterke prestatie in Noord-Amerika en een uitzonderlijke prestatie in Latijns-Amerika

Wereldwijde initiatieven voor operationele excellentie liggen op schema en leveren efficiëntie op

De overname van CareFirst is naast die van EuroOTC en Guinama afgerond. Integratie van alle transacties verloopt volgens plan en we blijven vasthouden aan een gedisciplineerde overnamestrategie

In maart 2025 bevestigde de FDA dat de corrigerende maatregelen in de fabriek in Wichita adequaat voldoen aan de vereisten, in afwachting van een locatiebezoek

Verwachting voor boekjaar 2025 herbevestigd: een organische omzetgroei tegen CER van mid-to high-single digit en een lichte verbetering van de winstgevendheid

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

"Ik ben verheugd om een sterke start van 2025 te kunnen melden, waarbij alle regio's hebben bijgedragen aan opnieuw een kwartaal met uitstekende prestaties.

Onze organische groei weerspiegelt de kracht van onze commerciële strategie, voortdurende operationele efficiëntie en de succesvolle uitvoering van onze wereldwijde excellentie-initiatieven. Noord-Amerika leverde opnieuw een opmerkelijke prestatie, ondersteund door robuuste onderliggende trends bij Compounding Services. In Latijns-Amerika is de groei dit kwartaal versneld dankzij de solide prestaties van Brands en Essentials. In EMEA verbeterden de prestaties gedurende het kwartaal, waardoor de lastige vergelijking met een sterk eerste kwartaal van 2024 ruimschoots werd goedgemaakt.

We blijven de kracht van ons bedrijfsmodel en onze waardepropositie aantonen, aangestuurd door een cultuur van kwaliteit en innovatie. Hiermee positioneert Fagron zich als leider op het gebied van de farmaceutische bereidingen-industrie. In dit verband ben ik blij u te kunnen mededelen dat de FDA heeft erkend dat onze corrigerende maatregelen in Wichita op adequate wijze aan hun vereisten hebben voldaan, in afwachting van een locatiebezoek. Dit onderstreept onze inspanningen en sterke toewijding aan kwaliteit, een belangrijke onderscheidende factor die waardecreatie op de lange termijn mogelijk maakt.

We hebben zojuist onze derde transactie in 2025 afgerond met de overname van CareFirst. Hiermee versterken we de aanwezigheid van Anazao met een derde vestiging in het noordoosten van het land. We liggen op schema met de integratie van al onze recente overnames en blijven ons inzetten om wereldwijd marktkansen te verkennen die onze positie verder zullen versterken.

Vooruitkijkend blijven we vertrouwen hebben in onze vooruitzichten en bevestigen we onze prognose voor heel 2025, terwijl we blijven profiteren van groeikansen die onze strategische doelstellingen ondersteunen."





Bijlage