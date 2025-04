PR No: C3329C

Déclaration du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics

Amsterdam, le 10 avril 2025 – Le Conseil de Surveillance de STMicroelectronics N.V. souhaite faire 3 commentaires sur les déclarations faites dans la presse italienne le 9 avril :

Les accusations concernant les transactions personnelles effectuées par les 2 membres du Directoire de la Société à la veille des publications des résultats financiers sont fausses. Les ventes d'actions effectuées pendant la période d'interdiction (blackout period) de la Société ont été réalisées par l'administrateur du plan d'actions de la Société, par le biais d'une procédure automatique, afin de se conformer aux règles fiscales suisses pour les membres du Directoire et étaient légales et conformes à la politique de la Société. Concernant l'action collective (class action) en cours, le Conseil de Surveillance a examiné les processus et estime que la Société dispose d'une bonne défense contre les allégations.

Le Conseil de Surveillance a approuvé à l'unanimité les détails du projet de la Société de remodeler l'empreinte industrielle de la Société, en accélérant la capacité de production de plaquettes en silicium 300 mm et carbure de silicium 200 mm, annoncés aux marchés le 31 octobre l'année dernière et le 30 janvier cette année. Ce plan permet une amélioration majeure de la compétitivité de la Société.

Le Conseil de Surveillance exprime son soutien renouvelé à Jean-Marc Chéry, Lorenzo Grandi et à l'équipe de direction, notamment dans leur capacité à exécuter la transformation dans une période difficile pour l'industrie des semiconducteurs.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .





