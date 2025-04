Axi E Esporte Clube Bahia Seguem Sua Colaboração Por Mais Dois Anos

SYDNEY, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após sua parceria com o Esporte Clube Bahia, da Série A do Brasileirão, desde 2023, a corretora global líder em Forex e CFDs, Axi, anunciou a extensão de sua colaboração por mais duas temporadas. Como parte da extensão, a marca Axi agora estará estampada nos shorts do time brasileiro.

Fundado em 1931, o Bahia joga no Campeonato Brasileiro Série A, a principal liga do futebol brasileiro. Em 2023, o Grupo City Football se tornou o acionista majoritário da Bahia SAF, detendo 90% das ações do clube. Ao longo da história do clube, o Bahia conquistou o título do Brasileirão duas vezes e o título estadual 50 vezes; neste ano, o clube também se classificou para a CONMEBOL Libertadores, o nível mais alto da competição de clubes da América do Sul.

Hannah Hill, Líder de Marca e Patrocínios na Axi, compartilha sua empolgação pela renovação da parceria, dizendo: “Estamos muito felizes em renovar nossa parceria com o Esporte Clube Bahia por mais duas temporadas. Ao iniciarmos esta nova temporada, nosso compromisso permanece mais forte do que nunca: conectar os mundos do trading e do futebol, ao mesmo tempo em que capacitamos nossos clientes a desbloquear e aprimorar sua vantagem no trading. Nossa colaboração com o Bahia nos permite fortalecer nossa presença em uma região que é importante para nós e vemos um potencial enorme. Nesta temporada, prepare-se para ver a Axi em destaque no campo, enquanto continuamos oferecendo experiências de futebol memoráveis aos nossos traders e parceiros.”

Além do Esporte Clube Bahia, a corretora tem uma colaboração global de longa data com o clube da Premier League, Manchester City FC, e com o Girona FC desde 2023, como seu Parceiro Oficial de Trading Online para a LATAM. A corretora também nomeou o jogador da seleção inglesa John Stones como Embaixador da Marca em 2023.

Assista ao vídeo: https://youtu.be/63VBudQw57Q

Sobre a Esporte Clube Bahia SAF

O Esporte Clube Bahia (EC Bahia) é um clube da Série A do Brasileirão, localizado em Salvador, no Estado da Bahia. Fundado em 1931, o EC Bahia joga nas cores azul, branca e vermelha da bandeira do Estado da Bahia e é o clube mais apoiado do Norte do Brasil.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading online de FX e CFDs, com milhares de clientes em mais de 100 países ao redor do mundo. A Axi oferece CFDs para diversas classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.

Para mais informações da Axi, por favor, entre em contato: mediaenquiries@axi.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/faf28dd1-93a1-4a31-bd0f-acdb1f921591