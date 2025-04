Azimut fait une mise à jour sur son programme de forage pour antimoine-or sur la Propriété Wabamisk, Québec, Canada

LONGUEUIL, Québec, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) fait une mise à jour sur son programme de forage au diamant réalisé pour antimoine-or sur la Zone Fortin sur sa Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec.

Le programme, initialement prévu pour 5 000 m, a été augmenté en janvier, et s’est terminé à la fin mars avec un total de 51 forages au diamant pour 6 211 m. Des sulfures à antimoine ont été observés visuellement dans 33 forages. Tous les résultats d’analyse seront communiqués dès que reçus et interprétés. Ces résultats permettront de planifier un programme de forage pour le début de l’été visant à détailler et étendre la Zone Fortin.

Le programme de forage de Wabamisk a été entrepris à la fin de 2024 en suivi de la découverte en surface de la Zone Fortin (voir les communiqués de presse du 29 octobre et du 2 décembre 2024). Les résultats partiels des premiers 2 090 m (17 trous complétés à la fin de 2024) ont été déjà divulgués (voir communiqué de presse du 16 janvier 2025). Les meilleures intersections étaient:

1,08% Sb, 0,53 g/t Au sur 22,70 m (forage WS24-06)

1,01% Sb, 0,15 g/t Au sur 17,85 m (forage WS24-02)

0,87% Sb, 1,41 g/t Au sur 9,15 m (forage WS24-13)

1,05% Sb, 0,73 g/t Au sur 8,7 m (forage WS24-04)

Du fait d’une pénurie d'approvisionnement persistante, aggravée par des différends commerciaux, le prix de l'antimoine a continué de grimper fortement, atteignant récemment 58 000 $US par tonne sur les marchés (en dehors de la Chine).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6)

Des sulfures à antimoine (principalement stibine: Sb 2 S 3 ) ont été observés visuellement dans 33 forages . Trente et un (31) de ces trous délimitent une zone minéralisée avec une extension latérale minimale de 1,0 km (de WS24-12 à WS24-15). Deux trous forés dans les extensions est et ouest de cette zone (respectivement WS25-22 et WS25-34), suggèrent un corridor prospectif encore plus étendu sur 2,4 km de long. Environ 300 m au sud, 5 forages ont testé un corridor subparallèle, principalement défini par des anomalies de polarisation provoquée coïncidentes avec des indices aurifères.



(principalement stibine: Sb S ) ont été observés visuellement dans . Trente et un (31) de ces trous délimitent une avec une (de WS24-12 à WS24-15). Deux trous forés dans les extensions est et ouest de cette zone (respectivement WS25-22 et WS25-34), suggèrent un corridor prospectif encore plus étendu sur 2,4 km de long. Environ 300 m au sud, 5 forages ont testé un corridor subparallèle, principalement défini par des anomalies de polarisation provoquée coïncidentes avec des indices aurifères. Ce système minéralisé est encaissé dans un sill porphyrique feldspathique subvertical, orienté est-ouest, et ses contacts cisaillés avec des métasédiments (principalement siltstones). Jusqu’à présent, 42 forages ont recoupé le sill sur une distance latérale de 2,65 km et qui reste ouvert vers l’ouest. Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m avec un fort pendage vers le sud. À ce jour, le sill a été recoupé jusqu’à 140 m de profondeur verticale. Sa continuité latérale plurikilométrique permet d’anticiper un potentiel d’extension en profondeur d’échelle kilométrique.



subvertical, orienté est-ouest, et ses (principalement siltstones). Jusqu’à présent, sur une distance latérale de et qui reste ouvert vers l’ouest. Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m avec un fort pendage vers le sud. À ce jour, le sill a été recoupé jusqu’à 140 m de profondeur verticale. Sa continuité latérale plurikilométrique permet d’anticiper un potentiel d’extension en profondeur d’échelle kilométrique. Le système minéralisé en stibine est relié à un réseau serré de veines de quartz au sein du sill, et généralement associé à d’autres sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite). La séricite est le principal minéral d’altération localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate. Les minéralisations les plus abondantes se trouvent sur le flanc sud du sill au contact avec les métasédiments cisaillés et plissés. Le contact nord est également minéralisé mais, apparemment, de façon plus discontinue selon les forages réalisés jusqu’à présent. Le réseau de veines de quartz est principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Le contraste rhéologique entre le sill porphyrique cassant et les métasédiments plus ductiles, apparaît comme l’un des contrôles clés de la minéralisation à l’échelle de la Zone Fortin.



Les systèmes riches en antimoine sont inhabituels en contexte archéen au Québec. Le sill minéralisé de la Propriété se situe suivant la limite tectono-métamorphique majeure séparant la sous-province volcano-plutonique de La Grande et la sous-province métasédimentaire d’Opinaca. Cet environnement géologique est déjà reconnu comme prospectif pour l’or, tel qu’indiqué par le gisement aurifère Éléonore. À Wabamisk, la zone riche en antimoine pourrait faire transition plus en profondeur vers une zone plus riche en or. Des forages additionnels testeront la possibilité de cette zonalité verticale antimoine-or, cet agencement étant observé dans plusieurs gisements à travers le monde.

À propos de la pénurie en antimoine

L'antimoine (symbole chimique : Sb) est classé comme un minéral critique par les gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi que par la Commission européenne. Trois pays représentent environ 90% de la production mondiale, estimée à 100 000 tonnes en 2024 (Chine 60%, Tadjikistan 17% et Russie 13%). Actuellement, l'antimoine n'est exploité ni au Canada ni aux États-Unis. En août 2024, la Chine a imposé des restrictions sur l'exportation d'antimoine conduisant en octobre à une réduction significative des exportations, augmentant le risque de perturbations de l'approvisionnement et, potentiellement, entraînant d’autres augmentations de prix.

Source: U.S. Geological Survey, Antimony Commodity Summary, January 2025.

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 662 claims couvrant 350,5 km² (39,5 km sur 9,2 km). Cela inclus 118 claims additionnels récemment acquis par la Société par désignation sur carte. Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-est.

Contrats de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a effectué les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons de demi-carottes sciées ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val-d’Or (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Les échantillons dépassant le seuil de 1,0% Sb sont réanalysés par digestion à 4 acides avec finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes. Ils pourraient ne pas être représentatifs des minéralisations sous-jacentes.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut progresse également sur la découverte lithium de Galinée en coparticipation avec SOQUEM Inc. De plus, des progrès significatifs ont été accomplis en exploration en 2024 sur les projets suivants : Wabamisk (antimoine-or; lithium), Kukamas (nickel-cuivre-EGP) et Pilipas (lithium).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,8 millions d’actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

*: “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada”, prepared by: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. and Simon Boudreau, P.Eng. of InnovExplo Inc., dated January 4, 2024.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.