Stella-Jones annonce la nomination de Wesley Bourland au poste de premier vice-président et chef de l’exploitation

MONTRÉAL, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination de Wesley Bourland au poste de premier vice-président et chef de l’exploitation, en vigueur le 14 avril 2025.





M. Bourland se joint à Stella-Jones avec une vaste expérience en tant que professionnel en activités d’exploitation. Plus récemment (de 2024 à 2025), il a occupé le poste de chef de l’exploitation chez un important fournisseur de bois franc en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, où il était responsable de 30 installations de fabrication et d’entreposage aux États-Unis, y compris des scieries, des cours à bois et des installations de distribution, et y a été vice-président des opérations de 2021 à 2024.

Auparavant, au cours de son mandat de 13 ans au sein d’une entreprise manufacturière de structures en acier, M. Bourland a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de vice-président principal et directeur général (de 2018 à 2021) et de vice-président principal des opérations, de la qualité et de l’ingénierie (de 2015 à 2018). Plus tôt dans sa carrière, il a terminé son service militaire en tant qu’officier des opérations à bord d’un navire de la marine américaine, où il a développé des compétences fondamentales en leadership et une approche des opérations axée sur la mission, qui continuent d’influencer son éthique professionnelle à ce jour.

Ingénieur mécanique de formation et titulaire d’un baccalauréat ès sciences de la University of Texas at Austin, M. Bourland mettra à profit son expertise en contexte manufacturier, en planification stratégique et en optimisation des processus afin de diriger les activités d’exploitation de la Société et d’assurer une meilleure harmonisation de certains domaines clés de l’entreprise, tels que l’approvisionnement, l’environnement, la santé et la sécurité, ainsi que l’ingénierie et l’innovation.

« Nous sommes ravis d’accueillir Wesley au sein de notre équipe », a déclaré Eric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Leader chevronné, axé sur les résultats, il a un parcours avéré à favoriser l’excellence opérationnelle grâce à une culture de collaboration et d’innovation. Alors que Stella-Jones continue de se concentrer à être un partenaire de choix pour ses clients d’infrastructure à travers l’Amérique du Nord, Wesley sera certainement un point fort de notre succès continu, et nous nous réjouissons de son apport à l’entreprise », a-t-il conclu.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux en bois traité aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution, visitez le www.stella-jones.com.

Source : Stella-Jones Inc. Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Silvana Travaglini, CPA Stephanie Corrente Première vice-présidente et chef des finances Directrice, communications d'entreprise

Stella-Jones Stella-Jones Tél.: (514) 934-8660 stravaglini@stella-jones.com communications@stella-jones.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fd54ff0-798b-4296-9573-37f64c9f1e18/fr