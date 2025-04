Die Konferenz „Fujian – ein erfrischendes Reiseziel“ zur Förderung des Kulturtourismus und die Wirtschafts- und Handelskonferenz „Investieren in Fujian“ haben in Spanien stattgefunden

MADRID, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. April hat in Madrid, Spanien, die Konferenz „Fujian – ein erfrischendes Reiseziel“ zur Förderung des Kulturtourismus und die Wirtschafts- und Handelskonferenz „Investieren in Fujian“ stattgefunden. Die Veranstaltung wurde von der Fujian Provincial People's Government gesponsert und vom Fujian Provincial Department of Culture and Tourism, dem Fujian Provincial Department of Commerce und dem Fujian Provincial Foreign Affairs Office organisiert.

Zhou Zuyi, Secretary des CPC Fujian Provincial Committee, hob die Wettbewerbsfähigkeit und die Möglichkeiten der Provinz in der modernen Welt hervor. Er lud alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, Fujian zu besuchen, um die Dynamik der Provinz zu erleben, von ihren Vorteilen zu profitieren und die Errungenschaften der chinesischen Modernisierung aus erster Hand zu erfahren.

Unter den mehr als 300 Gästen befanden sich Vertreterinnen und Vertreter der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, der Stadt Madrid, der chinesischen Botschaft in Spanien, Führungskräfte der spanischen Regierung, Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Investoren, Trader, Finanzinstitute aus China und Spanien, Führungskräfte von Verbänden aus Fujian sowie Persönlichkeiten aus Kultur und Kunst.

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, das Fujian Provincial Department of Culture and Tourism und die Fujian Normal University unterzeichneten eine Absichtserklärung, in der die Ziele, die Vision und der Aktionsplan für die Entwicklung von Fujian zu einem weltweit anerkannten Reiseziel festgelegt wurden. Die Provinz Fujian und Spanien vereinbarten zudem 22 Projekte in den Bereichen Kultur, Tourismus, Wirtschaft, Handel usw. und besiegelten diese mit ihren Unterschriften.

Darüber hinaus wurden drei sorgfältig ausgearbeitete Reiserouten für EU-Bürger (UNESCO-Welterbe, Teehandelszentrum der Welt und Kulturelle Vielfalt) vorgestellt, die den ultimativen Charme von „Fujian – ein erfrischendes Reiseziel“ vermitteln.

Die Veranstaltung fand einen fröhlichen Ausklang. Künstlerische Darbietungen, die das Wesen beider Länder zum Ausdruck brachten, wurden mit großem Applaus bedacht: Ein Video mit dem Titel „Cherishing Treasures with Friends“ (Freundschaften pflegen/Schätze hegen) erzählte vom faszinierenden Austausch kultureller Vermächtnisse zwischen den beiden Orten; der innovative Tanz „Song of Matadors“ (Lied der Matadore) würdigte sowohl das Marionettentheater von Fujian als auch den spanischen Stierkampf; und im „Mesmerizing Drama“ (Faszinierendes Drama) kamen nacheinander die Fujian-Oper, die Shaoxing-Oper und der spanische Flamenco zur Aufführung.

Quelle: Fujian Provincial Foreign Affairs Office