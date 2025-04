MADRID, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 8 avril, la conférence de promotion du tourisme culturel « Refreshing Fujian » et la conférence économique et commerciale « Invest in Fujian » se sont tenues à Madrid, en Espagne. Cet événement était parrainé par le Fujian Provincial People's Government (gouvernement populaire de la province du Fujian) et organisé par le Fujian Provincial Department of Culture and Tourism (département provincial de la culture et du tourisme), le Fujian Provincial Department of Commerce (département provincial du commerce), ainsi que le Fujian Provincial Foreign Affairs Office (bureau provincial des affaires étrangères du Fujian).

Zhou Zuyi, secrétaire du CPC Fujian Provincial Committee (comité provincial du Fujian du Parti communiste chinois), a présenté la compétitivité et les opportunités de la province dans cette nouvelle ère, et a invité tous les participants à visiter le Fujian pour découvrir sa vitalité, apprécier ses atouts et s’immerger dans la modernisation chinoise.

Parmi les plus de 300 invités figuraient des dignitaires de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, de la ville de Madrid, de l’ambassade de Chine en Espagne, des représentants des autorités gouvernementales espagnoles, des représentants d’organisations professionnelles, des investisseurs, des commerçants, des institutions financières chinoises et espagnoles, des responsables d’associations du Fujian, ainsi que des célébrités du monde de la culture et de l’art.

La United Nations World Tourism Organization (Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies), le Fujian Provincial Department of Culture and Tourism (département provincial de la culture et du tourisme du Fujian) et la Fujian Normal University (université normale du Fujian) ont signé un accord pour définir les objectifs, la vision et le plan d’action visant à faire du Fujian une destination touristique de renommée mondiale. Le Fujian et l’Espagne ont signé 22 projets couvrant les domaines de la culture, du tourisme, de l’économie, du commerce, et bien plus encore.

Trois circuits soigneusement conçus pour le public européen — à savoir l’exploration du patrimoine de l’UNESCO, le pôle mondial du thé et la diversité culturelle — ont été présentés au public, mettant en lumière tout le charme de « Refreshing Fujian ».

L’événement s’est terminé sur une note festive avec des performances artistiques mettant en valeur l’essence des deux pays, saluées par de chaleureux applaudissements. Une vidéo intitulée « Cherishing Treasures with Friends » racontait l’enrichissant échange d’héritages culturels entre les deux régions ; « The Song of Matadors » était une danse innovante rendant hommage à la fois au théâtre de marionnettes du Fujian et à la corrida espagnole ; enfin, dans « Mesmerizing Drama », l’opéra du Fujian, l’opéra de Shaoxing et le flamenco espagnol se sont enchaînés sur scène.

Source : Fujian Provincial Foreign Affairs Office