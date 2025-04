inGroup International riconosciuta da Costa Crociere come agenzia numero uno in Nord America

GUAYNABO, Porto Rico, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International ha annunciato con orgoglio di aver ricevuto un importante riconoscimento da Costa Crociere. L'azienda si è aggiudicata il prestigioso "Over the Top Award", che la consacra come la prima agenzia in Nord America per la compagnia di navigazione. Questo premio consolida la posizione di inGroup come leader nella regione per il volume di prenotazioni Costa Crociere.

“Questo premio è il riflesso della fiducia che i nostri Membri ripongono in noi, dell'impegno costante della nostra forza vendita indipendente – che ci rappresenta con integrità, professionalità e passione – e della solidità delle nostre partnership con le compagnie di crociera,” ha dichiarato Michael Hutchison, Chief Executive Officer e Co-Fondatore di inGroup International. “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento grazie a un vero lavoro di squadra e alla convinzione condivisa che il viaggio abbia il potere di arricchire la vita. Non vediamo l'ora di presentare a un numero ancora maggiore di viaggiatori globali le esperienze indimenticabili che Costa offre.”

Sottolineando ulteriormente il significato commerciale del premio, Anthony Varvaro, Chief Operating Officer di inGroup, ha aggiunto: "Questo premio riflette molto più del semplice volume: è il risultato di una decisione strategica e deliberata di lavorare più strettamente con Costa per ottenere margini più elevati e raggiungere obiettivi finanziari chiave. Stiamo dimostrando che quando le compagnie di crociera ci offrono le giuste condizioni economiche, possiamo generare volumi senza pari. Questa partnership strategica rafforza il nostro modello di business e avvantaggia tutti gli attori coinvolti: Membri, Partner e compagnie di crociera.”

Costa Crociere ha elogiato il contributo di inGroup alle sue operazioni globali.

“La nostra partnership con inCruises ha superato le aspettative. Ogni giorno, siamo testimoni dell'energia, della passione e della determinazione che il loro team mette in campo," ha affermato Dario Rustico, General Manager Americas di Costa Crociere. "Questo riconoscimento è una meritata celebrazione di ciò che inCruises ha realizzato con Costa nell'ultimo anno e una sentita espressione della nostra gratitudine e del nostro apprezzamento.”

Mentre inGroup International continua ad espandere la sua portata globale, partnership strategiche come questa riflettono la missione dell'azienda di rendere le crociere più accessibili, gratificanti e sostenibili per i viaggiatori di tutto il mondo.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi travel club basati su abbonamento a livello mondiale e una divisione di inGroup International. Dal suo lancio nel 2016, la Società ha aggiunto oltre un milione di Membri e Partner in più di 200 paesi e territori. inStays è stato aggiunto nel 2022, offrendo ai Membri l'accesso a 200.000 diverse offerte di crociere, hotel e resort. inGroup sta facendo una differenza significativa nella vita dei Membri del Club ed è impegnata a fornire un'opportunità di business sostenibile al suo crescente team di Partner. Inoltre, la Società è impegnata in una positiva cittadinanza aziendale globale, sostenendo recentemente l’impegno di Mercy Ships e le iniziative di soccorso per l'Ucraina. Per ulteriori informazioni, visitare in.Group e inCruises .

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64bc9482-2e01-4885-893d-8d00b917bd24/it