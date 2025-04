Cegedim Assurances lance une offre clé en main pour l’assurance de personnes « iSI by Cegedim » : une solution complète, personnalisable et évolutive

Boulogne-Billancourt, le 10 avril 2025 - Face aux défis d’un marché de l'assurance santé en pleine mutation, marqué par des pressions réglementaires et technologiques croissantes, Cegedim Assurances, acteur majeur des solutions logicielles et des services métier pour l'assurance de personnes, annonce le lancement de sa nouvelle offre iSI by Cegedim pour la gestion santé & prévoyance. Cette solution clé en main permet aux assureurs de se concentrer sur leur cœur de métier tout en maîtrisant les coûts et les risques, sans avoir à gérer la dimension IT relative à la gestion en assurance santé et prévoyance (solutions IT, hébergement, exploitation, maintenance évolutive).

Disponible depuis janvier, l’offre à la fois complète, évolutive et modulaire est parfaitement adaptable aux besoins spécifiques des assureurs, qu’il s’agisse de gestion d’assurances individuelles ou collectives.

iSI by Cegedim , une solution intégrée et entièrement personnalisable

Cette nouvelle offre bénéficie de l’expertise de Cegedim Assurances en tant qu’éditeur de logiciel, et intègre ses logiciels de gestion des contrats et prestations santé/prévoyance et inclut la comptabilisation, les solutions de pilotage et de reporting. Elle comprend également l’ensemble des outils nécessaires au métier de la gestion : les portails digitaux, les flux, le tiers payant, la GED, le BPM.

Son architecture modulaire permet de répondre aux exigences particulières de chaque assureur.

L’approche clé en main inclut un paramétrage métier et technique complet dès le déploiement, et assure un maintien en condition opérationnelle.

Cette offre bénéficie de mises à jour régulières pour une conformité continue aux évolutions réglementaires et technologiques.

iSI by Cegedim, des services sur mesure et un très haut niveau de sécurité

Cegedim Assurances propose cette solution en marque blanche, ce qui permet aux clients de personnaliser la solution selon leurs identités et de l'adapter à leur écosystème SI.

Un accompagnement sur mesure est prévu, avec un support dédié, une cellule de paramétrage experte et un suivi personnalisé.

L’infrastructure de cette nouvelle offre permet un haut niveau de disponibilité et de sécurité. Bénéficiant d’un service d’infogérance avec des engagements de disponibilité et de sécurité, la solution assure une fiabilité optimale, indispensable dans un secteur où la gestion des données sensibles et la conformité réglementaire sont primordiales.

« La nouvelle offre iSI by Cegedim permet aux gestionnaires de nos clients d’intervenir directement sur le SI de notre activité de délégation de Gestion – iGestion – qui gère actuellement plus de 2,5 millions de personnes protégées en santé et prévoyance. L’objectif de cette offre est de permettre à nos clients de bénéficier de la valeur ajoutée d’un SI complet et compétitif, de maîtriser totalement les coûts associés et de pouvoir se recentrer sur leur cœur de métier » déclare Catherine Abiven, Présidente de Cegedim Assurances.





À propos de Cegedim Assurances :

Cegedim Assurances est la Business Unit du Groupe Cegedim au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers gestionnaires en France.

Pour ce faire, Cegedim Assurances propose à la fois des solutions SaaS (logiciels, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel.

Pour en savoir plus : www.cegedim-assurances.com

Suivez Cegedim Assurances sur LinkedIn









À propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook Aude BALLEYDIER

