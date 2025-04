Solvay publiceert oproep tot Algemene Vergadering van 2025

Brussel, 10 april 2025 - 18u00 CEST - Gereglementeerde informatie

Solvay heeft vandaag de documenten voor zijn volgende Gewone Algemene Vergadering gepubliceerd. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei 2025 in het Event Lounge Conference Center, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel, om 10.30 uur CEST. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com .

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties, waaronder:

de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024;

de goedkeuring van een brutodividend van €2,43 per aandeel;

de goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid;

de hernieuwing van het mandaat, voor een periode van vier jaar, van Dhr. Wolfgang Colberg, als bestuurder;

de bevestiging van Dhr. Wolfgang Colberg als onafhankelijk bestuurder;

de hernieuwing van het mandaat van de commissaris EY voor een periode van drie jaar;

de hernieuwing van het mandaat van EY met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie opgelegd door de EU-richtlijn met betrekking tot Duurzaamheidsrapportering (Richtlijn Duurzaamheidsrapportering Ondernemingen);

de goedkeuring van de jaarlijkse honoraria van EY.

Informatie over de vergadering:

Alleen aandeelhouders van Solvay NV die op dinsdag 29 april 2025 om 23.59 uur CEST als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 13 mei, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

De vergadering zal in persoon worden georganiseerd. Indien aandeelhouders niet in staat zijn om de Algemene Vergadering persoonlijk bij te wonen, kunnen zij hun rechten uitoefenen door uiterlijk woensdag 7 mei 2025 een volmacht te verlenen of per brief te stemmen.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen uiterlijk op 7 mei 2025 hun intentie kenbaar te maken. Alle vragen kunnen tot uiterlijk 7 mei 2025 worden gericht aan ag.solvay@solvay.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.



Contacten

Media relations Investor relations Peter Boelaert



+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen



+32 484 65 30 47







Valérie Goutherot



+33 6 77 05 04 79







media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne



+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont



+32 478 88 32 96







Vincent Toussaint



+33 6 74 87 85 65







investor.relations@solvay.com

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 9 000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een onderliggende nettowinst van €4,7 miljard in 2024 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

This press release is also available in English.

Ce communiqué de presse est également disponible en français.

Bijlage