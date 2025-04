Okeiro lève 10 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plateforme de médecine de précision dans la transplantation et les maladies chroniques

Paris, 10 avril 2025 – Okeiro1, société spécialisée dans la médecine de précision appliquée à la transplantation et aux maladies chroniques avancées, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 10 millions d’euros pour accélérer son déploiement en France et à l’international. Ce tour de financement est mené par Alven, Forepont Capital Partners et Red River West.

Une technologie au service du soin et de la recherche clinique

Okeiro développe une plateforme innovante d'aide à la décision clinique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour prévenir les insuffisances d’organes (reins, poumons, cœur et foie). Les maladies rénales à elles seules touchent environ 850 millions de personnes, constituent l'une des principales causes de décès dans le monde et représentent 70 % de toutes les transplantations d'organes, avec plus de 250 000 patients en attente de greffes vitales2, soulignant l'urgence pour le déploiement de solutions innovantes.

Au cœur de la plateforme se trouve l'algorithme iBox — un modèle prédictif cliniquement validé, marqué comme dispositif médical et qualifié comme biomarqueur de substitution par la FDA et l'EMA — développé en collaboration avec leur partenaire de recherche stratégique à l'APHP et l'INSERM, premier institut de recherche médicale français. Cette technologie propriétaire permet aux médecins d'identifier les complications post-transplantation, révolutionnant ainsi le suivi des patients et les protocoles de traitement tout en accélérant la réalisation des essais cliniques. Déjà déployée dans les principaux centres de transplantation en France et bénéficiant à des milliers de patients, la plateforme d'Okeiro est remboursée par l'Assurance Maladie dans le cadre de la télésurveillance médicale, en reconnaissance de ses bénéfices organisationnels et cliniques.

Une levée de fonds pour accélérer le développement et l’internationalisation

Cette levée de fonds permettra à Okeiro de renforcer sa présence dans les hôpitaux français où sa solution est déjà déployée, d'accélérer son expansion en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) et de préparer son entrée sur le marché américain cette année. Une partie des fonds sera également utilisée pour développer de nouveaux outils d'IA afin d'améliorer davantage la précision des diagnostics, des recommandations thérapeutiques et l'accélération de la recherche clinique chez les patients atteints de maladies chroniques et les patients transplantés.

“Nous remercions sincèrement nos trois investisseurs pour leur soutien et leur accompagnement dans cette nouvelle phase de croissance. Fort de fondements scientifiques robustes et de modèles d'AI validés par des essais cliniques rigoureux, Okeiro est engagé dans la transformation de la médecine de transplantation à l'échelle internationale. Notre ambition est de créer un nouveau paradigme de prise en charge où la technologie augmente simultanément la qualité des soins prodigués par les médecins, améliore l'expérience des patients, et catalyse la recherche clinique pour l'élaboration de thérapies innovantes” affirme Pierrick Arnal, PDG et co-fondateur d'Okeiro.

Pour le Dr. Ismail Kola, Partner chez Forepont Capital Partner "Nous sommes ravis d'investir dans Okeiro, dont l'algorithme révolutionnaire prédit la parte du greffon rénale des années avant son apparition. Cette innovation est si profonde que les agences réglementaires l'acceptent désormais comme critère de substitution dans les essais cliniques, réduisant considérablement les coûts de développement et le délai de mise sur le marché de nouvelles thérapies. Au-delà de la transplantation, leur technologie montre des applications prometteuses pour la maladie rénale chronique. Nous sommes extrêmement impressionnés par la qualité des travaux scientifiques publiés dans les meilleures revues médicales par le Prof. Loupy et par le leadership de Pierrick dans la réponse à ces immenses besoins non satisfaits des patient et des médecins".

"Chez Alven, nous aimons accompagner les entreprises de logiciels cliniques disposant d'une propriété intellectuelle médicale unique, ciblant le marché américain et alignant les différents acteurs d’une verticale santé autour d’une nouvelle plateforme innovante. Dans la continuité de ce que nous avons fait avec Cardiologs dans le domaine de la cardiologie il y a quelques années, nous sommes ravis d’accompagner l'équipe d'Okeiro et de les aider à développer leur solution de médecine de précision et leurs opérations commerciales pour devenir un acteur majeur moderne des maladies chroniques " poursuit François Meteyer, Partner at Alven.

"D'ici 2040, la maladie rénale chronique (MRC) se classera au 5ème rang des causes de mortalité mondiale, et est encore plus répandue aux États-Unis avec 15% de la population touchée par une forme de MRC contre 10% pour le reste du monde. La startup deeptech Okeiro apporte une innovation puissante pour lutter contre les maladies chroniques, avec son produit qualifié fin 2024 comme critère de jugement co-principal par la FDA", conclut Luc-Emmanuel Barreau, Partner at Red River West.

Une étude clinique d’envergure pour valider l’impact clinique

Okeiro mène actuellement une étude clinique randomisée dans 16 centres hospitaliers répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Israël, Espagne). L’objectif est de démontrer l’efficacité de sa technologie en comparant les résultats entre des médecins utilisant la plateforme et un groupe de médecins appliquant les standards de soins classiques. Les résultats intérimaires sont très positifs et l’étude sera finalisé dans quelques mois.

Nouveau positionnement et identité redessinée

Anciennement connue sous le nom de Predict4Health, l'entreprise adopte désormais l'identité Okeiro. Ce nom, inspiré du grec "Kairos" signifiant "le moment critique", reflète la mission d'Okeiro : soutenir les professionnels de santé dans leurs décisions critiques, avec les bonnes informations, pour optimiser la prise en charge des patients.

À propos d'Okeiro

Fondée par une équipe d'experts en médecine, science des données et intelligence artificielle, Okeiro développe une plateforme de médecine de précision dédiée aux maladies chroniques et à la transplantation. Son ambition : redéfinir le standard de soins pour les patients atteints de maladies chroniques avancées et les transplantés en améliorant le diagnostic, les recommandations thérapeutiques, la qualité et la sécurité du suivi des patients, et en accélérant l'innovation thérapeutique grâce aux données.

https://okeiro.com/fr

Contact : contact@okeiro.com

À propos d'Alven

Alven est une société de capital-risque early-stage qui soutient des entrepreneurs passionnés, de l'amorçage à la croissance. Avec 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société opère depuis Paris et Londres, soutenant plus de 170 équipes à travers l'Europe et les États-Unis au cours des 20 dernières années. Parmi ses investissements figurent Stripe, Algolia, Dataiku, Qonto, Datadog (Sqreen), Cardiologs, Omnidoc, OpenClassrooms, Typology et Sezane. Pour plus d'informations : https://alven.co/

À propos de Forepont Capital Partners

Forepont Capital Partners est une société de capital-risque spécialisée dans la santé et les sciences de la vie, basée à New York avec une forte présence en Europe. Forepont a développé des partenariats avec des leaders de l'industrie, des médecins, des leaders d'opinion, des universités, des hôpitaux et des groupes pharmaceutiques, principalement en neurologie. Forepont investit dans des entreprises en phase de démarrage dont la science et la technologie visent à avoir un impact positif sur la vie des patients. Forepont fournit un soutien scientifique, technologique, financier et opérationnel pour améliorer la performance des entreprises de son portefeuille, en associant leurs talents à son savoir-faire et à son écosystème mondial. Pour plus d'informations, visitez : https://forepont.com/

À propos de Red River West

Red River West est un fonds de capital-risque transatlantique dédié au soutien d'entreprises technologiques européennes exceptionnelles proposant des offres différenciées pour le marché américain. Le fonds est dirigé par des entrepreneurs et investisseurs technologiques basés en Europe et aux États-Unis qui partagent tous un historique de construction et de soutien de start-ups devenues des leaders mondiaux grâce à leur expansion de l'UE vers les États-Unis. Red River West croit que l'Europe abrite un vivier talentueux et motivé d'entrepreneurs. En fournissant une puissance financière significative et un soutien pratique en Europe et aux États-Unis, Red River West aide ces entrepreneurs à réaliser leur plein potentiel.

Pour plus d'informations, visitez : www.redriverwest.com

1 Predict4health change de nom pour devenir Okeiro

2 https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/dp-chiffres-organes-tissus-2024_def.pdf

